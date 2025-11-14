Pembroria không phải thuốc đặc trị, chữa dứt điểm ung thư

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thuốc Pembroria của Nga vừa được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành, là một trong những loại thuốc đã có để điều trị ung thư tại Việt Nam.

Đây là một trong những thuốc điều trị miễn dịch mà trước đó, từ năm 2017, Việt Nam cũng đã có thuốc miễn dịch Keytruda (Pembrolizumab) được cấp phép điều trị 14 loại bệnh ung thư.

"Thuốc Pembroria (Pembrolizumab) là một thuốc tương tự sinh học, hi vọng sẽ có mức giá hợp lý để người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị", PGS Phương nói.

Theo các chuyên gia, thuốc ung thư mới cấp phép của Nga là loại thuốc miễn dịch điều trị nhằm kéo dài thời gian bệnh không tiến triển, chứ không phải là loại thuốc chữa dứt điểm ung thư giai đoạn muộn (Ảnh minh họa: Getty).

PGS Phương khẳng định, thuốc ung thư mới được cấp phép của Nga là một trong những thuốc điều trị miễn dịch, có thể dùng đơn trị hoặc phối hợp thêm với hóa trị nhằm tăng tỉ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian bệnh không tiến triển, kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh, chứ không phải là loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh ung thư ở giai đoạn muộn.

"Bệnh ung thư là loại bệnh cần điều trị đa mô thức, phối hợp các phương pháp điều trị từ phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nội tiết, điều trị đích, điều trị miễn dịch… Tỷ lệ khỏi bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ loại bệnh, giai đoạn bệnh...", PGS Phương nói.

Thực tế tại Việt Nam, các bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm tỷ lệ điều trị khỏi lên tới 95% như với ung thư vú, ung thư vòm mũi họng, ung thư đại trực tràng...

Ở giai đoạn sớm, có những bệnh ung thư chỉ cần phẫu thuật là đã có thể điều trị triệt căn, người bệnh không cần phải trải qua các phương pháp điều trị khác. Vì thế, để phát hiện sớm bệnh, đánh giá nguy cơ mắc bệnh, người dân cần chú ý khám sức khỏe định kỳ, tầm soát phát hiện sớm, kịp thời để điều trị sớm các loại bệnh ung thư từ đó tăng tỷ lệ điều trị khỏi.

Cùng quan điểm này, lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, thuốc Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda, được phê duyệt cho các chỉ định sau: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu.

Thuốc ung thư của Nga được chỉ định điều trị ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày - thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ).

"Không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh…được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Tại Bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cá thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh", lãnh đạo Bệnh viện K khẳng định.

Chuyên gia này cũng cho biết, thuốc miễn dịch này được dùng đơn hoặc phối hợp thêm với hóa trị nhằm tăng tỉ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian sống bệnh không tiến triển của bệnh nhân ung thư.

Việc điều trị nhằm kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh, chứ không phải là loại thuốc có thể chữa dứt điểm bệnh ung thư ở giai đoạn muộn.