“Nhà nghiên cứu” áo trắng giúp bệnh nhân thoát khỏi nỗi ám ảnh cắt cụt chi

“Nhà nghiên cứu” của bệnh viện

Xuất thân từ vùng quê phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh (58 tuổi), Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, vẫn nhớ như in những ngày thơ ấu theo chân mẹ, bà Trần Thị Tấn, đến bệnh viện nơi bà làm điều dưỡng.

Trong đôi mắt non nớt của cậu bé ngày ấy, hình ảnh người mẹ mặc áo blouse trắng, kiên nhẫn bên giường bệnh nhân, ân cần như người thân ruột thịt đã gieo vào lòng ông tình yêu nghề y, thứ tình yêu sau này trở thành kim chỉ nam cho cả cuộc đời nam bác sĩ.

Bác sĩ Phạm Trần Xuân Anh đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Công tác trong ngành y tế đã hơn 30 năm, bác sĩ Xuân Anh đã trải qua không ít đêm trắng trong phòng phẫu thuật, chứng kiến bao nỗi đau, bao giọt nước mắt của bệnh nhân.

Cũng từ đó, ông thấu hiểu hơn ai hết rằng phía sau mỗi ca bệnh không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn là cuộc chiến với hoàn cảnh, chi phí điều trị, đặc biệt với những bệnh nhân nghèo, sống xa bệnh viện.

“Mỗi khi thấy họ lo lắng vì tiền viện phí, tôi lại tự hỏi mình, liệu còn cách nào tối ưu hóa việc điều trị, giúp người bệnh giảm chi phí hơn không?”, ông tâm sự.

Từ những trăn trở đó, suốt nhiều năm qua, bác sĩ Xuân Anh đã cùng các cộng sự âm thầm tìm tòi, nghiên cứu hàng chục đề tài khoa học, sáng kiến kỹ thuật, với mong muốn chung tay giảm gánh nặng cho người bệnh.

Bác sĩ Xuân Anh luôn âm thầm tìm tòi, nghiên cứu nhiều kỹ thuật y học mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều công trình của ông được ứng dụng ngay trong điều trị, mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giỏi chuyên môn, từ năm 2003 đến nay, ông cùng đồng nghiệp đã thực hiện 18 đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp cơ sở và báo cáo tại nhiều hội nghị trong nước, quốc tế.

Đam mê ấy giúp ông nhận về nhiều phần thưởng xứng đáng như giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam các năm 2019 và 2022, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chứng nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, Trí thức tiêu biểu của Tổng Hội y học Việt Nam, Huân chương lao động hạng Ba.

Mới đây nhất ông đã nhận được Chứng nhận điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng.

Nỗ lực giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian, chi phí điều trị

Một trong những công trình khiến ông tự hào nhất là nghiên cứu tạo hình cẳng, bàn tay bằng da vùng bụng dưới và xương chậu. Sáng kiến đã đạt giải nhất hội thi sáng tạo khoa học công nghệ của Đà Nẵng, giải nhì Quốc gia và được đưa vào sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Theo bác sĩ Xuân Anh, chấn thương chi trên là loại tổn thương phổ biến do tai nạn giao thông, lao động hoặc sinh hoạt. Các tổn thương này thường rất phức tạp, khiến bệnh nhân dễ đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi.

Không chỉ có chuyên môn giỏi, bác sĩ Xuân Anh còn là người thầy truyền cảm hứng cho lớp trẻ trong nghề (Ảnh: Anh Xuân).

Ở tuyến Trung ương, những ca trong trường hợp nêu trên có thể điều trị bằng kỹ thuật vi phẫu nhưng với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, việc áp dụng kỹ thuật này gặp vô vàn khó khăn như thiếu nhân lực chuyên sâu, thiết bị đắt đỏ, và thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế phức tạp.

“Vì vậy, hầu hết bệnh nhân ở tuyến cơ sở chỉ được xử lý bằng phương pháp như cắt lọc, ghép da hoặc thậm chí đoạn chi, vừa kéo dài điều trị, vừa gây tốn kém và tổn thương tâm lý”, bác sĩ Xuân Anh cho biết.

Trước thực trạng đó, bác sĩ Xuân Anh đã nghiên cứu giải pháp thay thế vi phẫu phức tạp bằng vạt da có cuống mạch liền vùng bụng dưới, được nuôi dưỡng bởi hệ thống động mạch, những nhánh mạch có cấu trúc hằng định, đảm bảo nguồn máu nuôi ổn định.

Giải pháp này không chỉ giúp bảo tồn chi thể, mà còn rút ngắn thời gian điều trị, giảm thiểu biến chứng và chi phí cho người bệnh. Quan trọng hơn, kỹ thuật có thể triển khai được ở các bệnh viện tuyến tỉnh.

Không chỉ là một người có chuyên môn giỏi, bác sĩ Xuân Anh còn là người thầy truyền cảm hứng cho lớp trẻ trong nghề. Ông luôn nhắc đồng nghiệp và học trò: “Khi ta còn biết đặt câu hỏi “vì sao” và “làm sao” trước mỗi vấn đề, tức là ta vẫn còn giữ được ngọn lửa yêu nghề và lòng trắc ẩn với người bệnh”.