Đồng loạt thu hồi 45 loại mỹ phẩm trên toàn quốc

Theo đó, trong quyết định hôm 13/11, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 22 loại mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á ở Phú Nhuận, TPHCM.

Các sản phẩm gồm: sản phẩm dưỡng da Queendoes essential PDRN serum, The Skin house crystal whitening plus serum; Queendoes lucia serum, The Sin house wrinkle collagen toner, DR.IASO triple-m hydrating cream, Hyaluronic 6000 ampoule, Snail mucin 5000 AmPoule...

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có các loại kem dưỡng da, dầu gội... bị thu hồi trên toàn quốc (Ảnh minh họa: Getty).

Cùng ngày, cơ quan này ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 23 sản phẩm của Công ty TNHH Phát Anh Minh ở Thanh Trì, Hà Nội.

Một số nhãn gồm: các loại dầu xả Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner, Lion Kids’Toothpaste Strawberry, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Salt...

Ngoài quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc, Cục Quản lý Dược cũng tiến hành thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố các sản phẩm mỹ phẩm trên.

Lý do thu hồi là do các công ty kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phải ngừng lưu thông các sản phẩm trên, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/11.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định thu hồi kem chống nắng không đạt chất lượng, với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.