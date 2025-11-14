Thẩm mỹ viện Mailisa từng bị TPHCM và nhiều tỉnh khác phát hiện sai phạm

Một cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh: TMV).

Mới đây, cơ quan công an các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang đồng loạt đến các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa để tiến hành làm việc.

Riêng tại TPHCM, trong ngày 13/11, khoảng 100 cảnh sát của Bộ Công an và Công an TPHCM có mặt bên trong và ngoài "biệt phủ" của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An (quận 12 cũ).

Tại trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM), sau hơn 4 giờ làm việc, cảnh sát đã rời đi với nhiều thùng hồ sơ, giấy tờ được thu giữ.

Trước động thái trên của cơ quan chức năng, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa từng rất nổi tiếng. Đơn vị này thường xuyên quảng cáo các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ trên các phương tiện truyền thông, thu hút lượng khách hàng lớn đến sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, vài tuần qua, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo giải thể hoạt động tại nhiều cơ sở. Đến ngày 28/10, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa chính thức được chủ sở hữu ký quyết định giải thể sau hơn 7 năm thành lập.

Song song đó, trong vòng 3 năm trở lại đây, thẩm mỹ viện Mailisa bị cơ quan chức năng tại nhiều địa phương phát hiện các sai phạm và xử phạt vì các sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Điển hình như tại TPHCM, vào tháng 5/2022, Công ty TNHH Mailisa (địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận cũ) bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 45 triệu đồng về hành vi "Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định".

Đến tháng 1/2023, Thanh tra Sở Y tế TPHCM tiếp tục công bố quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa ở cùng địa điểm trên với mức phạt 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Thời điểm này, thẩm mỹ viện Mailisa bị phát hiện các hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH MTV Mailisa bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với lĩnh vực chăm sóc da trong thời hạn 18 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn xử phạt 2 nhân viên chăm sóc da của thẩm mỹ viện số tiền 35 triệu đồng/người, vì hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đầu năm nay, thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ) bị Sở Y tế địa phương ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trong vòng 4,5 tháng.

Hành vi sai phạm của cơ sở trên được cơ quan chức năng xác định là "sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể" không đúng theo quy định.

Lực lượng cảnh sát làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Hà Nội ngày 13/11 (Ảnh: Nam Dũng).

Đến tháng 5, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Bảo Lộc có các hành vi sai phạm gồm: Kê khai hình thức tổ chức chưa đúng quy định; Điều kiện vệ sinh môi trường kê khai chưa phù hợp;

Danh mục thuốc cấp cứu chưa tương thích với phạm vi chuyên môn đăng ký; Thông tin về thời gian hành nghề của người phụ trách chuyên môn và các nhân sự hành nghề không trùng khớp giữa các tài liệu.

Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành biện pháp tháo gỡ quảng cáo khai trương chi nhánh trên.

Hiện tại, việc điều tra của cơ quan chức năng tại các cơ sở của hệ thống Mailisa trên toàn quốc vẫn được tiến hành.