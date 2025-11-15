Vì sao Bệnh viện Ung bướu TPHCM tăng mạnh bệnh nhân ung thư vào điều trị?

Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 tăng mạnh người đến điều trị

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội thảo "Nâng cao năng lực ghi nhận ung thư", vừa diễn ra ở TPHCM, BSCKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, thời gian qua số lượng người bệnh đến điều trị tại cơ sở 2 của đơn vị tăng khá mạnh.

Điều này kéo theo chi phí thuốc, vật tư y tế và kỹ thuật chuyên sâu tăng theo.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến thực tế trên, bác sĩ Hiếu cho biết, từ ngày 1/7, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa TPHCM và 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thuộc 2 địa bàn này được chuyển thẳng từ cấp ban đầu đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 768/QĐ-SYT của Sở Y tế TPHCM về việc điều chỉnh số giường kế hoạch của Bệnh viện Ung bướu, tại cơ sở 2 đã tăng thêm 200 giường bệnh (từ 1.000 lên 1.200 giường).

BSCKII Võ Đức Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM (Ảnh: BV).

Ngoài ra, việc bệnh viện triển khai thêm các kỹ thuật điều trị mới mang lại hiệu quả điều trị vượt trội, tăng cường chính sách thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các khoa lâm sàng, cũng làm tăng số lượt khám bệnh và chi phí bình quân trên mỗi lượt khám.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu TPHCM nhận định, tốc độ gia tăng số ca ung thư tại Việt Nam nói chung phản ánh tổng hợp nhiều yếu tố.

Thứ nhất, tuổi thọ dân số tăng. Khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng lên (khoảng 75 tuổi hiện nay), đồng nghĩa với số người bước vào nhóm tuổi có nguy cơ cao mắc ung thư (trên 50-60 tuổi) cũng tăng.

Thứ hai, lối sống thay đổi theo hướng bất lợi, như tỷ lệ hút thuốc lá và sử dụng rượu bia cao, ít vận động gây thừa cân - béo phì gia tăng, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ăn ít rau và chất xơ… góp phần làm tăng các loại ung thư như đại trực tràng, vú, gan, tụy, thực quản…

Thứ ba, môi trường sống và điều kiện lao động còn nhiều nguy cơ, liên quan chặt chẽ đến các ung thư phổi, gan, bàng quang, máu… Thứ tư, thói quen tầm soát bệnh ung thư còn thấp, dẫn đến việc nhiều người đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Vai trò quan trọng của dữ liệu ung thư quần thể

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong chiến lược kiểm soát ung thư quốc gia, ghi nhận ung thư là một thành phần cốt lõi và "xương sống". Trong đó, dữ liệu từ ghi nhận ung thư quần thể (PBCR) là nền tảng để cơ sở y tế tham mưu quyết sách dựa trên bằng chứng.

Cụ thể, PBCR giúp xác định gánh nặng ung thư thật sự từng địa phương theo giới - tuổi - loại ung thư; giúp phát hiện xu hướng bệnh gia tăng hoặc giảm theo thời gian, từ đó ưu tiên nguồn lực để phòng chống; xác định nhóm nguy cơ cao, giúp thiết kế các chương trình tầm soát có trọng tâm.

PBCR cũng giúp đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp như tiêm HPV, chống thuốc lá, sàng lọc vú/cổ tử cung/đại trực tràng; cung cấp bằng chứng cho dự báo gánh nặng bệnh tật tương lai, phục vụ hoạch định mạng lưới bệnh viện, nhân lực, trang thiết bị.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu hỗ trợ một bệnh nhân ung thư trong quá trình xạ trị (Ảnh: BV).

Bác sĩ Bùi Đức Tùng, phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, hệ thống thông tin tại các bệnh viện lớn ở TPHCM đã đạt mức số hoá cao, có chuẩn dữ liệu thống nhất. Tỷ lệ bệnh viện có hệ thống điện tử đã đạt trên 90%, tạo nguồn dữ liệu phong phú và có cấu trúc.

Ngoài ra, nhiều cơ sở đã có cổng dữ liệu kết nối nội bộ, sẵn sàng liên thông với nền tảng ghi nhận ung thư quần thể.

Tuy vậy, cũng có nhiều thách thức trong việc phát triển PBCR tại TPHCM, như dân số lớn, di biến động cao, đòi hỏi cần quy trình xác định cư trú rõ; hay khu vực tư nhân phát triển, cần cơ chế bắt buộc báo cáo.

Để phát triển việc ghi nhận ung thư, bác sĩ Tùng cho rằng, cần mở rộng phát triển mạng lưới đến nhiều tỉnh thành; áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá tính đầy đủ và tính kịp thời; liên kết dữ liệu; số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện ghi nhận sống còn; tăng cường hợp tác quốc tế.