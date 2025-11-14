Nam sinh 16 tuổi suýt mất của quý sau cơn đau vùng kín đột ngột

Ngày 14/10, khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận một nam sinh 16 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bìu bên phải. Điều tra bệnh sử, khoảng 4 giờ trước nhập viện, người bệnh xuất hiện cơn đau đột ngột không giảm.

Tại bệnh viện, ê-kíp trực khoa Ngoại niệu - Ghép thận tiến hành thăm khám và cho chỉ định siêu âm Doppler tinh hoàn. Em được chẩn đoán xoắn tinh hoàn bên phải, phải phẫu thuật ngay lập tức.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ thám sát vùng bìu bên phải và ghi nhận tinh hoàn phải sưng, tím đen, căng to và bị xoắn 1,5 vòng. Ê-kíp cũng đã tiến hành tháo xoắn, chườm nước ấm cho người bệnh.

Sau 30 phút xử lý, tinh hoàn xuất hiện dấu hiệu tái tưới máu, màu sắc hồng trở lại. Các bác sĩ đã tiến hành khâu cố định tinh hoàn hai bên để tránh trường hợp xoắn tinh hoàn tái phát.

Sau 2 ngày điều trị, người bệnh được kiểm tra lâm sàng, siêu âm lại thấy tinh hoàn hai bên được tưới máu tốt, đã được cho xuất viện.

Theo BSCKII Trần Thanh Phong, khoa Ngoại niệu - Ghép thận, xoắn tinh hoàn (hay còn gọi là xoắn thừng tinh) là hiện tượng tinh hoàn bị xoắn quanh trục, làm cản trở và tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn, dẫn đến thiếu máu và hoại tử tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn thường gặp ở người nam trẻ (16-25 tuổi), đôi khi có thể gặp ở những người bệnh lớn tuổi. Người bệnh ban đầu thường có triệu chứng khởi phát là đau bìu đột ngột, đau bụng, buồn nôn hoặc nôn, rối loạn tiểu tiện, đau lưng, bìu to dần, da bìu đỏ thẫm hay bầm tím. Bệnh nhân thường có cảm giác rất đau khi sờ chạm vào tinh hoàn.

Khả năng sống của tinh hoàn giảm đáng kể sau 6 giờ kể từ khi có triệu chứng đau bìu đầu tiên. Khi bị xoắn tinh hoàn, tình trạng thiếu máu nuôi có thể dẫn đến nguy cơ hoại tử và bắt buộc phải cắt tinh hoàn để tránh hoại tử lan rộng hoặc ảnh hưởng đến tinh hoàn đối diện.

Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, đặc biệt ở thanh thiếu niên và người lớn. Ngoài ra, một số trường hợp hiếm gặp còn gặp tình trạng nhiễm trùng máu.

Do đó, chẩn đoán sớm và phẫu thuật là chìa khóa giúp điều trị xoắn tinh hoàn thành công.

Theo nhiều nghiên cứu, 90% trường hợp xoắn tinh hoàn được điều trị trong 4-6 giờ kể từ khi có cơn đau hầu như không cần phải cắt tinh hoàn. Tuy nhiên, nếu điều trị sau 24 giờ, nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn có thể lên đến 90% do tổn thương không hồi phục.

Do đó, để tránh các biến chứng nghiêm trọng xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo, nam giới nên đến các cơ sở y tế ngay lập tức nếu thấy các triệu chứng nghi ngờ tinh hoàn bị xoắn. Tỷ lệ bảo tồn tinh hoàn thành công sẽ cao hơn trong trường hợp bệnh được phát hiện và điều trị sớm.