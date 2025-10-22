Sản phụ 29 tuần vỡ tử cung, bác sĩ kịp cứu mẹ con

Ngày 22/10, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Sản của đơn vị vừa phẫu thuật lấy thai, bảo tồn tử cung cho sản phụ bị vỡ u xơ tử cung ở tuần thai thứ 29.

Sản phụ N. được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai, bảo tồn tử cung do bị vỡ u xơ tử cung ở tuần thai thứ 29 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, sản phụ L.T.B.N. (SN 1980, trú xã Yên Khánh, Ninh Bình) mang thai tự nhiên lần thứ 3. Ở tuần thai thứ 29, sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó thở. Tiền sử bệnh nhân phát hiện u xơ tử cung cách đây một năm, chưa điều trị.

Sau khi thăm khám, hội chẩn liên khoa Sản bệnh - Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán: Sản phụ bị chảy máu trong ổ bụng do vỡ u xơ tử cung và quyết định phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc khối u, truyền máu để đảm bảo an toàn tính mạng của sản phụ và thai nhi.

Bác sĩ cho biết, đây là ca bệnh phức tạp, hiếm gặp, trong quá trình phẫu thuật phải đối mặt với nhiều nguy cơ như khối u to, hạn chế phẫu trường không bóc tách được mà phải cắt tử cung, chảy máu, em bé suy hô hấp do non tháng...

Sau hơn 1 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi, tìm được điểm vỡ trên u xơ tử cung - sản phụ được bóc tách khối u bảo tồn tử cung. Em bé non tháng nặng 1200g, được bác sĩ sơ sinh hồi sức cấp cứu ban đầu thành công.

Cháu bé đang được theo dõi sát trong khu chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh. Trẻ được bơm surfactant, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kháng sinh.

Cháu bé đang được theo dõi sát trong khu chăm sóc đặc biệt của Khoa Sơ sinh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đại diện Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho hay, đây là ca bệnh khó, hiếm gặp, tỷ lệ trên thế giới dưới 1%. Vì thế, đòi hỏi sự phối hợp và phản ứng nhanh giữa các bác sĩ sản khoa, thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y tế.

Bác sĩ khuyến cáo, khi được chẩn đoán mắc u xơ tử cung khi mang thai, mẹ bầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách. Thai phụ cần tuân thủ lịch khám đều đặn để được theo dõi thai kỳ sát sao.