TPHCM: Con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Ngày 22/12, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, ông cùng các cộng sự vừa ghi nhận một trường hợp sinh con trong hoàn cảnh rất đặc biệt.

Bệnh nhân là cô gái tên N. (19 tuổi, sống tại phường Bình Tân, TPHCM). Theo thông tin ban đầu, cô gái sống tách biệt với gia đình, nên gia đình không biết việc bệnh nhân mang thai. Chiều 21/12, người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại của con gái, báo đã sinh rớt tại nhà.

Lúc này, gia đình đã liên hệ trạm y tế phường nơi bệnh nhân sinh sống để tìm kiếm sự hỗ trợ. Các nhân viên của trạm y tế đã nhanh chóng tiếp cận bệnh nhân, hỗ trợ ban đầu cho mẹ con sản phụ rồi liên hệ đường dây nóng cấp cứu 115.

"Khi chúng tôi đến, cuộc sinh đã kết thúc, bé được cắt rốn và bàn giao hai mẹ con cho chúng tôi. Trường hợp này rất may mắn, bởi trong thời gian mang thai hoàn toàn không đi kiểm tra định kỳ. Ngoài ra, về mặt chuyên môn, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao tai biến sản khoa", bác sĩ Tuệ cho biết.

Các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho sản phụ sinh rớt tại nhà cùng em bé (Ảnh: BS).

Bác sĩ phân tích, khi xảy ra tình huống "đẻ rơi", cả mẹ và em bé có nguy cơ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là với trường hợp sơ sinh non tháng.

Cụ thể, cháu bé có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu và các bệnh lý về đường hô hấp do không đảm bảo điều kiện khi sinh nở. Còn sản phụ thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng.

Sinh con tại nhà mà không có sự theo dõi và hỗ trợ của nhân viên y tế có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra 5 tai biến sản khoa, gồm băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn.

Do đó, sản phụ cần khám thai định kỳ. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc rò rỉ nước ối, cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị cấp cứu.

"Khi đã sinh rớt ngoài cơ sở y tế, cần ưu tiên da kề da, giữ ấm, theo dõi sát mẹ và bé, cũng như không nên vội cắt rốn khi không thật sự cần thiết. Ngay sau đó, cần chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sớm", bác sĩ Tuệ khuyến cáo.

Vào tháng 11, tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận thông tin một sản phụ 32 tuổi sinh rớt tại phòng trọ ở khu vực phường An Lạc. Gia đình cho biết, sản phụ trước đó đã đau bụng chuyển dạ khoảng 30 phút rồi tự sinh và nằm tại nhà, với lý do "đau quá không đi bệnh viện được".

Khoảng 1 tiếng sau, phát hiện bé gái tím tái, không thở, gia đình mới hoảng hốt gọi tổng đài 115. Dù các y bác sĩ đã hướng dẫn người nhà sơ cứu qua màn hình điện thoại, cũng như làm mọi biện pháp có thể khi đã tiếp cận, nhưng bệnh nhi không qua khỏi.