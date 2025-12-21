203 người bị ngộ độc do ăn bánh mì nhiễm vi khuẩn độc hại

Ngày 21/12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy các mẫu chả bò, chả heo, bơ, ớt rim, rau ngò của cơ sở bánh mì Hồng Vân (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) nhiễm vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus.

Các loại vi khuẩn này là nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định có đến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân (Ảnh: Quốc Triều).

Dựa trên kết quả này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị phường Cẩm Thành xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở bánh mì Hồng Vân.

Ngày 13-16/12, hàng trăm người dân tại Quảng Ngãi có biểu hiện ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Người bệnh có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn, sốt cao và tiêu chảy nhiều lần sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng Hồng Vân.

Làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở thừa nhận cung cấp toàn bộ nguyên liệu gồm chả, xíu mại, bơ, rau và bánh mì cho các điểm bán. Tuy nhiên, ông Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm, thiếu giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh cho nhân viên.

Vi khuẩn Salmonella spp là tác nhân hàng đầu gây bệnh lý đường tiêu hóa. Loại vi khuẩn này thường có trong thực phẩm nguồn gốc động vật hoặc rau xanh được tưới bón phân tươi chưa qua xử lý nhiệt đúng cách.

Khi xâm nhập vào cơ thể, loại vi khuẩn này ủ bệnh từ 6 đến 72 giờ trước khi gây ra hội chứng viêm dạ dày ruột cấp tính với các biểu hiện nôn mửa, sốt và tiêu chảy gây mất nước nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bacillus cereus tồn tại phổ biến trong đất và bụi bẩn, dễ dàng bám vào các loại rau gia vị. Vi khuẩn Bacillus cereus có khả năng sản sinh độc tố bền vững trong điều kiện nhiệt độ cao.