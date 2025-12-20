4 dấu hiệu cho thấy bạn có thể sống thọ 100 tuổi

Jimmy Lindberg, cố vấn khoa học của LongeviQuest, tổ chức chuyên xác minh độ tuổi của những người sống thọ nhất thế giới, cho biết ông đã nghiên cứu dữ liệu của hàng nghìn người sống qua mốc 110 tuổi.

Từ những quan sát và phân tích kéo dài nhiều năm, chuyên gia này nhận thấy những người “siêu thọ” thường có một số đặc điểm chung, liên quan trực tiếp đến tinh thần, cân nặng, chế độ ăn uống và các mối quan hệ xã hội.

Dưới đây là 4 dấu hiệu nổi bật có thể dự báo khả năng sống thọ của một người.

Có thái độ sống lạc quan, kiên cường

Lạc quan là một yếu tố quan trọng với tuổi thọ (Ảnh: Getty).

Theo chuyên gia Lindberg, tinh thần lạc quan và khả năng chịu đựng trước nghịch cảnh là yếu tố xuất hiện rất thường xuyên ở những người sống trên 100 tuổi.

Phần lớn những người này từng trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, từ chiến tranh, nghèo đói đến mất mát cá nhân, nhưng họ không để những khó khăn đó làm suy sụp tinh thần trong thời gian dài.

Một nghiên cứu công bố năm 2023 của Đại học Complutense ở Madrid, phân tích đặc điểm tâm lý của những người sống thọ hơn 100 tuổi, cho thấy họ có xu hướng duy trì hy vọng, chấp nhận thực tế và tiếp tục tìm ý nghĩa trong cuộc sống ngay cả khi đối diện với khó khăn.

Theo các nhà khoa học, trạng thái tinh thần tích cực giúp giảm căng thẳng kéo dài, từ đó hạn chế những tác động tiêu cực của stress lên hệ tim mạch và miễn dịch.

Duy trì cân nặng ổn định trong thời gian dài

Giữ cho cơ thể cân đối là bí quyết tăng tuổi thọ (Ảnh: Getty).

Một điểm chung dễ nhận thấy khác ở những người sống thọ là cân nặng tương đối ổn định trong suốt cuộc đời. “Chưa ghi nhận trường hợp béo phì nào sống thọ hơn 100 tuổi”, Jimmy Lindberg cho biết.

Béo phì từ lâu đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường type 2, ung thư, bệnh gan và bệnh thận. Những bệnh lý này đều có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm.

Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí JAMA Network Open, theo dõi hơn 29.600 người trưởng thành với các mức BMI khác nhau, cho thấy người có BMI từ 18,5 đến 29,9 có tuổi thọ trung bình khoảng 82 tuổi.

Trong khi đó, nhóm có BMI từ 30 trở lên, được xếp vào nhóm béo phì, chỉ sống trung bình khoảng 77,7 tuổi.

Theo các chuyên gia, duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm gánh nặng cho tim, gan, thận và hệ chuyển hóa, qua đó kéo dài tuổi thọ.

Chế độ ăn lành mạnh, ít muối và chất béo xấu

Chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá cao về độ lành mạnh (Ảnh: Getty).

Chế độ ăn uống cũng là yếu tố được các tổ chức y tế nhấn mạnh trong việc kéo dài tuổi thọ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo người trưởng thành nên hạn chế thuốc lá, giảm rượu bia, ăn nhiều rau quả, giảm lượng natri và chất béo bão hòa trong khẩu phần hàng ngày.

Theo Jimmy Lindberg, nhiều người sống thọ trong nghiên cứu của ông có chế độ ăn gần với chế độ Địa Trung Hải. Đây là chế độ ăn được đánh giá cao nhờ tập trung vào rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá béo, dầu ô liu và hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực

Duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ thể chất, đời sống xã hội cũng đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh và khả năng sống lâu hơn.

Nghiên cứu nổi tiếng về sự phát triển của người trưởng thành do Đại học Harvard thực hiện, kéo dài hơn 85 năm, cho thấy các mối quan hệ xã hội tốt là yếu tố dự báo sức khỏe và hạnh phúc quan trọng hơn cả tiền bạc hay danh tiếng.

Tiến sĩ Robert Waldinger, giám đốc nghiên cứu, từng nhấn mạnh rằng những người có mối quan hệ bền chặt với gia đình, bạn bè và cộng đồng không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh hơn khi về già.

Quan điểm này cũng được Giáo sư Rose Anne Kenny, chuyên gia lão khoa tại Trinity College Dublin, chia sẻ khi cho rằng các mối quan hệ xã hội có tầm quan trọng tương đương với chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục.

Theo các chuyên gia, cảm giác được kết nối giúp giảm cô đơn, trầm cảm và căng thẳng mạn tính, từ đó tác động tích cực đến tuổi thọ.