Loại cá không xương, thịt dày, bổ như cá hồi sẵn có ở Việt Nam

Cá tầm từ lâu được xem là một trong những loài thủy sản có giá trị cao. Trước đây, cá tầm thường gắn với các món ăn cao cấp, nhưng vài năm trở lại đây, nhờ được nuôi phổ biến tại nhiều địa phương trong nước, loại cá này đã dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Khác với phần lớn các loài cá nước ngọt thông thường, cá tầm gần như không có xương cứng mà chủ yếu là sụn.

Loại cá bổ từ thịt tới sụn

Không chỉ hấp dẫn ở kết cấu thịt, cá tầm còn được đánh giá cao về thành phần dinh dưỡng. Thịt cá chứa protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, phù hợp với người cần phục hồi thể lực, người lao động nặng hoặc người cao tuổi.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, cá và thủy sản nói chung là nguồn protein quan trọng, đồng thời cung cấp các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Cá tầm gần như không có xương cứng mà chủ yếu là sụn (Ảnh: Getty).

Việc bổ sung cá trong khẩu phần ăn thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe cơ bắp, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển toàn diện.

Cá tầm cũng chứa axit béo omega 3, nhóm chất béo tốt có lợi cho tim mạch và não bộ. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên ăn cá ít nhất hai lần mỗi tuần để bổ sung omega 3, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và rối loạn mỡ máu.

Trong giới dinh dưỡng, cá hồi thường được xem là “chuẩn mực” của các loại cá tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng omega 3 cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng xét trong khẩu phần ăn hàng ngày, cá tầm cũng mang lại giá trị tương đương và phù hợp hơn với thói quen ẩm thực của người Việt.

Cả cá tầm và cá hồi đều giàu protein và omega 3, hỗ trợ tim mạch và não bộ. Điểm khác biệt nằm ở cấu tạo và khả năng sử dụng. Trong khi cá hồi vẫn có nhiều xương nhỏ dọc thớ thịt, cá tầm gần như không có xương cứng, giúp việc ăn uống an toàn và thuận tiện hơn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ngoài ra, phần sụn cá tầm chứa collagen và canxi tự nhiên. Một số nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy collagen trong thực phẩm có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp và làn da khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Về hương vị, nếu cá hồi có vị béo đậm và mùi đặc trưng, đôi khi gây cảm giác ngấy, thì cá tầm lại có vị ngọt nhẹ, ít tanh, dễ ăn. Cá tầm cũng được nuôi trong nước, giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn cá tươi với mức giá ổn định hơn so với cá hồi nhập khẩu.

Linh hoạt trong chế biến, hợp bữa cơm gia đình

Một điểm cộng khác khiến cá tầm được ưa chuộng là khả năng chế biến đa dạng. Nhờ thịt chắc, không bở và không nhiều xương, cá tầm phù hợp với cả những món ăn cầu kỳ lẫn bữa cơm thường ngày.

Cá tầm nướng riềng mẻ là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình, nổi bật nhờ sự hòa quyện giữa vị béo nhẹ của cá và mùi thơm của riềng, mẻ. Khi chín, lớp da cá săn lại, phần thịt bên trong mềm nhưng vẫn giữ độ dai vừa phải.

Lẩu cá tầm cũng là lựa chọn phổ biến, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh. Nước lẩu có vị ngọt tự nhiên từ sụn cá, kết hợp cùng rau và nấm tạo cảm giác dễ ăn, ít tanh.

Ngoài ra, cá tầm còn có thể chế biến thành các món như hấp, om mẻ, nấu canh chua hoặc nướng muối ớt. Phần sụn giòn nhẹ mang lại trải nghiệm vị giác khác biệt so với nhiều loại cá khác.