Món 10.000 đồng ăn no đánh bay mỡ bụng lâu năm

Món ăn bình dân là khắc tinh mỡ bụng

Mỡ bụng là “vùng mỡ cứng đầu” khiến nhiều người dù ăn kiêng, tập luyện vẫn khó cải thiện. Không chỉ ảnh hưởng tới ngoại hình, mỡ tích tụ quanh vòng eo còn liên quan trực tiếp tới các nguy cơ sức khỏe như tim mạch, tiểu đường type 2 và rối loạn chuyển hóa.

Trong hành trình kiểm soát cân nặng, một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày đang được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao, đó là đậu phụ.

Đậu phụ là món ăn quen thuộc có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Đậu phụ, hay còn gọi là đậu hũ, được làm từ đậu nành, từ lâu đã là món ăn phổ biến trong ẩm thực Á Đông. Với hương vị nhẹ, dễ kết hợp và cách chế biến đa dạng, đậu phụ không chỉ phù hợp với người ăn chay mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard, các thực phẩm giàu protein thực vật như đậu nành và đậu phụ có khả năng tạo cảm giác no tốt hơn, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm cân và hạn chế tích mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng.

Về mặt dinh dưỡng, 100g đậu phụ cung cấp khoảng 144 calo nhưng lại chứa tới gần 16g protein.

Lượng carbohydrate rất thấp, trong khi vẫn cung cấp canxi, sắt và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Sự cân đối này giúp đậu phụ trở thành lựa chọn phù hợp cho những người muốn giảm cân nhưng không muốn rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Protein trong đậu phụ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mỡ bụng. Khi ăn thực phẩm giàu protein, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, đồng thời kéo dài cảm giác no. Điều này giúp hạn chế tình trạng ăn vặt, ăn quá mức giữa các bữa, một trong những nguyên nhân khiến mỡ bụng tích tụ dai dẳng.

Bên cạnh đó, đậu phụ có chỉ số đường huyết thấp. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, các thực phẩm ít làm tăng đường huyết giúp ổn định insulin, từ đó hạn chế quá trình chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ, nhất là mỡ nội tạng.

Đây là lý do đậu phụ thường được khuyến nghị trong các chế độ ăn kiểm soát cân nặng và phòng ngừa rối loạn chuyển hóa.

Một điểm đáng chú ý khác là chất béo trong đậu phụ chủ yếu thuộc nhóm chất béo không bão hòa. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, việc ưu tiên chất béo không bão hòa thay cho chất béo bão hòa không chỉ tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Những chất béo lành mạnh này giúp cơ thể có nguồn năng lượng ổn định, tránh cảm giác đói nhanh sau bữa ăn.

Cách sử dụng đậu phụ hiệu quả

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng đậu phụ không phải “thần dược” có thể đánh bay mỡ bụng nếu sử dụng sai cách. Việc chiên rán nhiều dầu, ăn kèm nước sốt nhiều đường hoặc tiêu thụ quá mức vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu của cơ thể.

Để đậu phụ phát huy hiệu quả, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như hấp, luộc, áp chảo ít dầu hoặc nấu canh, kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt. Quan trọng hơn, việc giảm mỡ bụng chỉ bền vững khi đi kèm lối sống lành mạnh, duy trì vận động thường xuyên và giấc ngủ đủ chất lượng.

Tổ chức Y tế Thế giới từng nhấn mạnh, không có thực phẩm đơn lẻ nào quyết định thành công của việc giảm cân. Nhưng lựa chọn đúng thực phẩm, ăn đúng cách và duy trì thói quen lâu dài sẽ giúp cơ thể dần thay đổi.