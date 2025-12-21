Lấy 2 ống thông điều trị tiết niệu bỏ quên trong người đàn ông hơn 10 năm

Ngày 20/12, theo thông tin từ một bệnh viện ở tỉnh Cà Mau, bệnh viện vừa thực hiện thành công phẫu thuật lấy 2 ống thông JJ đã để quên trong người một nam bệnh nhân hơn 10 năm.

Hai ống thông đặt trong người bệnh nhân được lấy ra sau 10 năm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hơn 10 năm trước, ông L.V.E. (50 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) có can thiệp phẫu thuật đặt 2 ống thông JJ (một loại ống đặt cho bệnh nhân sau khi can thiệp điều trị bệnh lý đường tiết niệu) vào thận - niệu quản - bàng quang do tình trạng niệu quản 2 bên bị chèn ép.

Sau khi can thiệp đặt xong, bác sĩ có dặn bệnh nhân tái khám để kiểm tra và rút 2 ống thông khi tình trạng hẹp niệu quản ổn định. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế gia đình nên bệnh nhân đã không tái khám, bỏ quên luôn 2 ống thông trong cơ thể hơn 10 năm.

Đến ngày 18/12, bệnh nhân đến khám và điều trị tại một bệnh viện ở khu vực Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) với tình trạng đau tức vùng hông lưng 2 bên.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân có 2 ống thông JJ trong thận - niệu quản - bàng quang nên tiến hành can thiệp lấy 2 ống thông ra và rất may không gặp biến chứng nào.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định và được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

BSCKI Tạ Hữu Nghĩa, phẫu thuật viên chính của bệnh nhân, cho biết ống thông JJ đặt vào đường tiết niệu của bệnh nhân sau khi điều trị các bệnh lý liên quan để đảm bảo lưu thông hệ thống đường tiết niệu từ thận đến bàng quang.

Thời gian ống thông lưu trong cơ thể tối đa chỉ có 6 tháng với loại thông thường và một năm với loại cao cấp hơn. Việc để quên ống thông JJ gây rất nhiều biến chứng, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận nhiều trường hợp dẫn đến suy thận.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi can thiệp đường tiết niệu có đặt ống thông JJ nên tái khám để theo dõi tình trạng ống thông sau mổ và rút ống đúng chỉ định, tránh để các tình trạng muộn gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.