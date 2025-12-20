Loại ung thư làm 2.500 phụ nữ Việt tử vong/năm: AI tầm soát được không?

Căn bệnh ung thư làm hàng nghìn phụ nữ Việt tử vong mỗi năm

Tại hội thảo “Ứng dụng phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo trong thực hành lâm sàng”, diễn ra ngày 20/12, BSCK2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, theo các báo cáo chuyên môn, ung thư cổ tử cung chiếm khoảng 12% các ung thư ở nữ giới.

Mỗi năm, toàn cầu ghi nhận khoảng 615.000 ca mắc mới và 348.000 ca ung thư cổ tử cung tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có 6.200 ca mắc mới ung thư liên quan đến HPV và hơn 2.500 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Đây cũng là loại ung thư đứng hàng thứ hai trong nhóm ung thư phụ khoa ở Việt Nam.

Bác sĩ chia sẻ về các phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Nghiêm cho biết, theo quyết định của Bộ Y tế, phương pháp phân tích hình ảnh cổ tử cung kết hợp trí tuệ nhân tạo CerviCARE AI đã được cho phép trong sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Việt Nam.

Ngay sau quyết định trên, Bệnh viện Hùng Vương đã xây dựng đề án, tập huấn nhân viên y tế, tổ chức sàng lọc cho người bệnh theo phương pháp này và báo cáo kết quả theo quy định.

Về quy trình sàng lọc, phương pháp nêu trên được thực hiện theo ba bước chính, gồm: thu nhận hình ảnh cổ tử cung bằng thiết bị chuyên dụng, truyền dữ liệu và phân tích bằng hệ thống AI, sau đó đưa ra kết quả hỗ trợ bác sĩ trong sàng lọc ban đầu.

Hệ thống sử dụng các mô hình học sâu để xác định vị trí cổ tử cung, tiền xử lý hình ảnh và phân loại tổn thương theo mức độ nguy cơ. Kết quả phân tích được xuất dưới dạng dữ liệu tiêu chuẩn, phục vụ cho việc lưu trữ và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.

Phương pháp phân tích hình ảnh cổ tử cung kết hợp trí tuệ nhân tạo đã được triển khai tại Việt Nam (Ảnh minh họa: BS).

Ứng dụng AI tầm soát ung thư cổ tử cung mang lại lợi ích gì?

ThS.BS Huỳnh Thụy Thảo Quyên, Phó khoa Khám bệnh A, Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ, theo các nghiên cứu và thực tế triển khai cho hàng trăm trường hợp tại đơn vị, kết quả tầm soát ung thư cổ tử cung ứng dụng AI tương đương việc xét nghiệm tế bào học, với ưu điểm về chi phí và thời gian.

Cụ thể, phương pháp tầm soát ứng dụng AI hiện có mức giá thấp hơn một nửa so với xét nghiệm phết tế bào, và chỉ bằng 1/3 so với xét nghiệm HPV.

Với những trường hợp có bất thường, việc chỉ định thêm xét nghiệm chuyên sâu sẽ được thực hiện phù hợp, không gây hiểu lầm hay lo lắng quá mức cho bệnh nhân, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng chẩn đoán.

Hiện nay, sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo cho kết quả chỉ trong vòng 5 phút. Trong khi đó, xét nghiệm phết tế bào tại bệnh viện thường mất khoảng 2 tuần để có kết quả, còn xét nghiệm HPV mất khoảng 3 tuần.

Việc có kết quả ngay sau khi khám giúp giải quyết nhiều vấn đề cho người bệnh, từ việc tư vấn kịp thời, giảm tình trạng chờ đợi, hạn chế việc phải quay lại bệnh viện nhiều lần và phát sinh thêm chi phí.

Người dân tại Cần Giờ, TPHCM được bác sĩ tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI (Ảnh: SYT).

Về thời gian tầm soát, phụ nữ đã có gia đình trong độ tuổi 21-65 được khuyến cáo sàng lọc bệnh thường quy hàng năm. Trong tương lai, nếu có thêm các dữ liệu và báo cáo khoa học đầy đủ hơn, khoảng cách sàng lọc có thể được nâng lên 2 năm hoặc dài hơn.

Đối với những phụ nữ đã tiêm ngừa ung thư cổ tử cung, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc sàng lọc định kỳ vẫn cần được thực hiện. Với chi phí thấp, có thể triển khai ở nhiều nơi, phương pháp tầm soát ứng dụng AI giúp tăng độ bao phủ của hoạt động sàng lọc ung thư cổ tử cung, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cả nhà quản lý y tế.

Dù vậy, bác sĩ Thảo Quyên nhấn mạnh, kết quả tầm soát do AI đưa ra luôn cần được đối chiếu, so sánh với các phương pháp truyền thống để tăng độ chính xác.

Khi xuất hiện những bất thường rõ ràng, người bệnh sẽ được chuyển sang các bước xét nghiệm, chẩn đoán tiếp theo. Trong trường hợp được xác định bệnh, tuỳ mức độ tổn thương, bệnh nhân sẽ được triển khai các biện pháp xử trí phù hợp.

“Trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn yếu tố quyết định vẫn là con người, bác sĩ”, chuyên gia khẳng định.

Các bác sĩ đặt ra mục tiêu, với sự phát triển của y học và việc ứng dụng AI vào tầm soát, đến năm 2030, ung thư cổ tử cung sẽ không còn là nỗi ám ảnh tại Việt Nam.