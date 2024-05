Đêm trắng "báo động đỏ" cứu nạn nhân vụ cháy khiến 14 người chết

0h46 ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm tại một con hẻm ở phố Trung Kính, là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng; một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước.

Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Ngôi nhà được trang bị bình chữa cháy được bố tại sân và hành lang các tầng nhà.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Khói xộc vào dãy nhà, nạn nhân không còn lối thoát

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

1h10 nhận được tin báo cháy từ người dân và lực lượng chức năng, anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel ngay lập tức cùng các thành viên trong đội lên xe cứu thương đổ về căn nhà nằm sâu trong ngõ 43 Trung Kính.

Tiếp cận hiện trường sau 25 phút xảy ra vụ việc, trước mắt anh Việt Là ngọn lửa đang bùng lên dữ dội từ khu để xe tầng một.

"Khu để xe có mái tôn nên khói độc xộc thẳng vào dãy nhà trọ. Khu trọ không hề có lối thoát hiểm khác nên nạn nhân bị kẹt lại gần như không có lối thoát", anh Việt kể.

Xác định vụ việc nghiêm trọng, toàn bộ thành viên của Fas Angel được yêu cầu gác nhiệm vụ sơ cứu tai nạn ở các điểm trực khác, dồn lực về Trung Kính.

Băng ca, bình oxy và các dụng cụ sơ cứu ngay lập tức "lên giây cót", sẵn sàng hỗ trợ sơ cứu ngay lập tức, khi có bất kỳ nạn nhân còn sống nào được chuyển ra.

Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cụt rộng 2m, chỉ có một đường ra vào duy nhất ở lối cổng, gây nhiều trở ngại cho công tác dập lửa, cứu hộ khi xe cứu hỏa chỉ có thể đứng cách hiện trường 200m.

Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Fas Angel (Ảnh: Gia Linh).

"Nhìn ngọn lửa và làn khói đen như muốn "nuốt trọn" dãy nhà, chúng tôi linh tính nhiều điều chẳng lành. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía cổng chính trông chờ một tín hiệu sự sống", anh Việt chia sẻ.

Phép màu từ tấm vải tẩm nước

Xuyên suốt thời gian ngọn lửa chưa được kiểm soát, phương án thoát thân ra bên ngoài của các nạn nhân là bất khả thi. Trong tình huống hiểm nghèo này, người đàn ông 35 tuổi và vợ (cư dân của dãy nhà trọ) bắt buộc phải cố thủ trong nhà.

Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi bám trụ ở nơi cách xa ngọn lửa nhất trong phòng.

Trước đó, gần 1h, nghe thấy tiếng nổ lớn sau đó là tiếng hô lớn, cả 2 vợ chồng tỉnh giấc.

"Sau 2 tiếng nổ, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ nhà tôi", anh chia sẻ.

Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, người đàn ông chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết".

Phía bên ngoài, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa cũng như tìm mọi con đường có thể để tiếp cận bên trong khu nhà.

Người dân đục tường gạch để giải cứu người mắc kẹt bên trong (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 1h30, những người theo dõi vụ việc vỡ òa khi nhìn thấy lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân còn sống ra ngoài. Đó là hai vợ chồng đã dùng vải che lên mũi miệng "cố thủ" trong nhà. Họ thoát khỏi giặc lửa trong tình trạng bị bỏng và ngạt khói nhẹ, xây xước.

Khoảng 5-10 phút sau, thêm một nạn nhân được đưa ra từ đường cửa sổ. "Nạn nhân là một cụ bà khoảng 70 tuổi, mặc dù có dấu hiệu khó thở nhưng may mắn vẫn còn tỉnh táo", anh Việt chia sẻ.

Ngay sau đó, một người phụ nữ người sạm đen vì bụi khói cũng đã được cứu thoát.

Khoảng 2h, ngọn lửa được kiểm soát. Lúc này, các thành viên trong đội cứu hộ FAS Angel phối hợp các mũi trinh sát của lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt, đánh dấu người tử vong,...

"Chúng tôi thấy nhiều nạn nhân tử vong ở trong phòng và hành lang. Nhiều trường hợp có lẽ đã tử vong do ngạt", anh Việt nói.

Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Fas Angel).

Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Sau đó, anh Việt cùng đồng đội đưa 6 người không may tử vong ra khỏi hiện trường, đến các nhà tang lễ.

"Vụ cháy sáng nay, căn nhà có 12 phòng trọ nhưng có đến 14 người tử vong là con số rất lớn. Đây là vụ việc hết sức đau lòng và vô cùng đáng tiếc khi không có lối thoát nào cho các nạn nhân", anh Việt trầm giọng.

"Báo động đỏ" xuyên đêm cấp cứu nạn nhân vụ cháy

Ngay khi xảy ra vụ cháy, 9 xe cấp cứu cùng lực lượng y bác sĩ của 115 Hà Nội đã được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu nạn nhân.

Nhận cuộc gọi lúc 0h50, từ Phòng khám đa khoa Yên Hòa, BS Hoàng Phúc và đồng đội chỉ mất 5 phút để tiếp cận hiện trường vụ cháy, cũng là xe 115 đầu tiên có mặt.

Đám cháy quá lớn, lực lượng 115 bắt buộc phải tập kết cách đó khoảng 15m.

Một nạn nhân được cứu khỏi vụ cháy (Ảnh: Minh Nhân).

"Khoảng 20 phút kể từ khi đến được hiện trường, có 2 nạn nhân trẻ hoàn toàn tỉnh táo, tự đi lại được đã được lực lượng chức năng giải cứu. Sau đó là 2 nạn nhân cao tuổi hơn, có tình trạng khó thở do bị ngộ độc khói", BS Hoàng Phúc thuật lại.

Nam bác sĩ cũng là người trực tiếp cấp cứu cho người phụ nữ 70 tuổi được giải cứu từ cửa sổ. Thời điểm lực lượng 115 tiếp nhận, bệnh nhân bị kích thích, khó thở, mũi và miệng rất nhiều khói.

"Sau khi bệnh nhân được đưa ra chúng tôi ngay lập tức rửa và vệ sinh sạch vùng mũi miệng cho bệnh nhân. Tiếp đó, thiếp lập thở oxy và đo SpO2 cho bà. Khi đường thở đã được đảm bảo. Chúng tôi tiếp tục đánh giá qua xem các chấn thương, vết bỏng của bà. Rất may là bệnh nhân không có chấn thương, gãy xương", bác sĩ chia sẻ.

Tất cả 4 bệnh nhân được cứu sống từ vụ hỏa hoạn được đưa vào cơ sở y tế gần nhất là Bệnh viện Giao thông vận tải để cấp cứu.

Sáng 24/5, BS Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải (Hà Nội) cho biết, rạng sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy dãy nhà trọ tại ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy).

Mỗi nạn nhân nhập viện cách nhau khoảng 30 phút. Trong đó, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu, với triệu chứng hô hấp đơn thuần, sau khi thở oxy, truyền dịch, thở khí dung thì đã ổn định.

Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng kích thích, suy hô hấp, được thở oxy, dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

"Ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu các nạn nhân", BS Giang nói.

Tại thời điểm nhập viện, cụ bà dù tỉnh nhưng có tình trạng kích thích, khó thở, chỉ nói được từng chữ một, phổi rít 2 bên, SpO2 95%.

Khoảng 7h, bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân, là con dâu của chủ nhà trọ. Bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, hiện đang thở oxy tại khoa Hồi sức tích cực.

Hiện sau đám cháy, gia đình đang mất liên lạc với người chồng của chị, không rõ sống chết. Người nhà đang di chuyển đến nhà tang lễ Trần Vỹ và nhà tang lễ Bệnh viện 198 để tìm kiếm.

Sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra hiện trường vụ cháy tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát, đau thương và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Ông đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Cũng trong sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến thăm hỏi động viên các nạn nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải nỗ lực chuẩn bị đẩy đủ nhân lực, vật lực cố gắng cứu chữa nạn nhân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.