Lấy động lực từ thất tình, chàng trai giảm ngoạn mục 13kg sau 2 tháng

Quyết định giảm cân sau cú sốc tình cảm

Từng nặng đến 95,5kg, Lý Công Khanh (19 tuổi, học tập tại Hà Nội) thường xuyên tức ngực, cơ thể ì ạch, dễ mệt mỏi. Đôi khi, chàng trai trẻ cũng buồn và mất tự tin vì ngoại hình trông lúc nào cũng “mũm mĩm” nhưng chưa bao giờ thực sự có suy nghĩ giảm cân.

“Hồi ấy tôi hay bị tức ngực, tim đập nhanh. Làm gì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, cơ thể lúc nào cũng nặng nề. Có lần chỉ bê bình nước lên tầng thôi cũng thở không ra hơi”, Khanh nhớ lại.

Khanh trước (trái) và sau (phải) khi giảm 12kg có sự thay đổi về ngoại hình rõ rệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian ấy, cậu sinh viên đều đặn ăn 3-4 bát cơm vào mỗi bữa trưa và bữa tối, và thường kết thúc một ngày bằng bánh mì thập cẩm vào 23h. Ngoài ra, cậu còn có thói quen ăn thức ăn dầu mỡ, chủ yếu là đồ ăn ngoài, khiến cân nặng tăng lên đáng kể.

“Tôi ăn nhiều nhưng không thấy no. Có những tuần tôi ăn bánh mì khuya đến 5 ngày liên tục. Thói quen ăn đêm, kết hợp với việc dùng đồ dầu mỡ ngoài hàng quán gần như mỗi ngày có lẽ là lý do khiến cân nặng của tôi tăng vọt trong thời gian qua. Tôi gần như không kiểm soát việc ăn uống, ăn theo cảm xúc là chính”, Khanh chia sẻ.

Trước khi giảm cân, Khanh thường ưa chuộng những món ăn dầu mỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Câu chuyện thực sự bắt đầu thay đổi khi Khanh dành tình cảm cho một người trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Và khi cả hai dừng lại, Khanh rơi vào trạng thái suy sụp. Đó cũng là lúc cậu thanh niên nhìn lại bản thân, cả về cảm xúc lẫn thể trạng.

Đặc biệt, khi tình hình sức khỏe báo động, những cơn tức ngực kéo dài, cảm giác ì ạch, nặng nề mỗi lần vận động khiến Khanh nhận ra đây chính là lúc thích hợp để giảm cân.

Với cậu, giảm cân không chỉ là thay đổi hình thể mà còn là cách để giải tỏa cảm xúc, căng thẳng theo hướng tích cực và lành mạnh.

Đau cơ, đói đêm nhưng quyết tâm không bỏ cuộc

Khanh vẫn nhớ rõ cột mốc đánh dấu chuỗi ngày thay đổi bản thân của mình, đó là ngày 25/5, khi anh chàng ký hợp đồng tập luyện.

Là một sinh viên, điều kiện tài chính không dư dả khiến Khanh nhiều lần đắn đo về chi phí phòng tập, thuê huấn luyện viên cá nhân. Thế nhưng, khát khao thay đổi mãnh liệt đã khiến anh chàng vượt lên tất cả.

Buổi tập đầu tiên, Khanh làm quen với kháng lực thông qua các bài dành cho nhóm cơ lưng, bao gồm ba bài kéo lưng và hai bài nâng tay trước.

Dù mới chỉ là những bài nhập môn, nhưng với một người chưa từng tập luyện nghiêm túc, chừng đó cũng đủ khiến cậu sinh viên đổ nhiều mồ hôi và tiêu hao sức lực.

Mỗi buổi tập của Khanh kéo dài khoảng hơn 1 tiếng. Sau khi tập xong kháng lực, cậu bước lên máy chạy. Vì những ngày đầu chưa quen, trong 20 phút, Khanh chỉ chạy được 4 phút, 16 phút còn lại là đi bộ.

“Tuần đầu tiên đi tập về chưa quen, tôi đau cơ kinh khủng. Có những lúc thấy rất nản, chỉ muốn nghỉ. Nhưng vì đã quyết tâm, ý chí lúc đó lớn hơn cả cơn đau nên tôi lại cố gắng đến phòng tập”, Khanh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhất.

Nhìn lại khoảng thời gian đau đớn, mệt mỏi, không ít lần Khanh nghĩ đến việc bỏ cuộc. Mỗi lần như vậy, câu lại tìm cách tự động viên bản thân, nghĩ đến lý do mình bắt đầu và tự tạo động lực để không bỏ cuộc.

“Tôi hay tự nói với bản thân ‘cố lên, còn 90 giây thôi, chỉ bằng thời gian đợi đèn đỏ thôi mà’. Tôi luôn so sánh thời gian chạy với những việc rất đời thường như đợi tàu, đợi đèn đỏ, đợi người yêu”, Khanh chia sẻ.

Ngày nào Khanh cũng chăm chỉ tập luyện, giữ vững kỷ luật vì mục tiêu của chính mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ tập luyện, Khanh còn áp dụng chế độ ăn uống thâm hụt calo, tiêu thụ ít hơn lượng calo cơ thể đốt cháy trong ngày để giảm cân. Thay đổi thói quen ăn uống thực sự là một thử thách lớn với Khanh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trước kia, Khanh ăn uống thoải mái, thường xuyên ăn tinh bột, đồ dầu mỡ, ăn khuya. Nhưng giờ đây, thực đơn được siết chặt, chỉ buổi trưa mới có tinh bột, còn buổi tối thì cắt hoàn toàn.

Hai tuần đầu tiên, nhìn thực đơn bị cắt tinh bột, chỉ có ức gà, rau luộc, Khanh không khỏi chán nản. Có những đêm, cậu sinh viên trằn trọc vì đói quá, chưa quen với chế độ thâm hụt calo này.

“Chỉ có buổi trưa tôi mới ăn tinh bột để duy trì sức khỏe luyện tập, còn buổi tối thì gần như cắt hết. Trong hai tuần đầu, hầu như bữa tối của tôi chỉ có ức gà, rau luộc và hai quả trứng.

Tôi lại học chiều, hay thức khuya, lại thay đổi chế độ ăn uống nên đói lắm. Nhiều khi tôi bị đói đến mức trằn trọc mãi không ngủ được”, nhìn lại khoảng thời gian ấy, Khanh ngán ngẩm.

Ở cùng với anh trai, đôi khi thấy anh bóc gói bim bim hay ăn vặt, Khanh cũng không tránh khỏi cảm giác thèm. Đã có lúc trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ: “Ăn một miếng chắc không sao đâu”.

Nhưng rồi sự quyết tâm lại kéo chàng trai trẻ quay về với kỷ luật. Khanh luôn tự ý thức phải nghiêm khắc với chính mình, không cho phép bản thân ăn uống mất kiểm soát như trước.

Giảm cân từ từ, “chậm mà chắc”

Thời gian trước, Khanh cũng áp dụng nhiều phương pháp giảm cân như nhịn ăn sáng, đánh tennis, đạp xe nhưng không hiệu quả.

Giờ đây, cậu bạn học cách lắng nghe cơ thể mình. Khanh lựa chọn giảm cân từ từ, ưu tiên việc khởi động với phương châm “chậm mà chắc”, tránh tình trạng kiệt sức hay quá tải.

Đi bộ khởi động trước khi chạy trở thành thói quen nhỏ giúp Khanh bền bỉ với hành trình giảm cân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong một sự kiện trung thu, Khanh có cơ hội gặp anh Vũ Tiến Mạnh, chân chạy marathon khiếm thị. Cả hai có dịp chia sẻ về thói quen tập luyện.

“Anh Mạnh bảo tôi người béo không cần phải chạy ngay đâu, cứ đi từ từ rồi tăng tốc dần sẽ hiệu quả hơn. Nếu cố chạy sớm quá khi cơ thể chưa sẵn sàng thì rất dễ bị đau đầu gối”, Khanh chia sẻ

Anh Mạnh chính là người truyền cảm hứng đặc biệt cho Khanh trên hành trình giảm cân. Cậu bạn học được cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đi bộ khởi động trước khi chạy, không gắng sức ngay từ đầu và cải thiện dần tốc độ của mình.

Bên cạnh đó, Khanh luôn ý thức cân bằng giữa nghỉ ngơi và tập luyện. Có những buổi Khanh phải kéo lưng với mức tạ 40kg, chia thành 4 set liên tiếp. Cường độ cao, bài tập nặng khiến cơ bắp nhanh chóng mỏi nhừ, mệt mỏi.

Những lúc như vậy, thay vì cố ép bản thân phải tập cho xong, Khanh lựa chọn nghỉ 2–3 phút để hồi phục nhịp tim, thở đều và lấy lại sức. Việc cân bằng ấy giúp cậu giữ được tinh thần tập đều đặn, vừa hạn chế chấn thương, vừa tăng hiệu quả thể lực.

Về chế độ ăn uống, dù nghiêm khắc với bản thân nhưng Khanh không lựa chọn phương pháp cực đoan. Cậu bạn không ép mình phải ăn quá ít, cũng không giới hạn chỉ ăn rau hay ức gà. Mỗi bữa ăn đều được Khanh chuẩn bị ngon mắt, đầy đủ dinh dưỡng và vẫn đảm bảo lượng calo cần thiết.

Khanh chia sẻ: “Hiện tại, tôi duy trì mức ăn từ 1000 đến 1300 calo mỗi ngày, không muốn ép bản thân quá mức. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn những món mình yêu thích, tôi vẫn kết hợp thịt lợn, tôm hay những nguyên liệu dễ ăn, dễ chế biến”.

Những bữa ăn Khanh tự chuẩn bị vừa đủ dinh dưỡng, ngon mắt vừa đảm bảo calo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình 2 tháng giảm hơn 13kg không chỉ giúp Khanh cải thiện sức khỏe mà còn trở thành cột mốc khiến chàng trai trẻ thêm tự tin và tích cực.