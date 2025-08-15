3 thói quen xấu khiến axit uric tăng cao

Nguyên nhân khiến axit uric tăng cao

Theo Mayo Clinic, nồng độ axit uric cao là khi có quá nhiều axit uric trong máu. Axit uric được tạo ra trong quá trình phân hủy purin. Purin có trong một số loại thực phẩm và được cơ thể tổng hợp.

Máu vận chuyển axit uric đến thận. Thận đào thải phần lớn axit uric qua nước tiểu, sau đó axit uric được đào thải ra khỏi cơ thể.

Nồng độ axit uric cao có thể liên quan đến bệnh gút hoặc sỏi thận. Tuy nhiên, hầu hết những người có nồng độ axit uric cao không có triệu chứng của bất kỳ tình trạng nào trong số này hoặc các vấn đề liên quan.

Nồng độ axit uric cao có thể là kết quả của việc cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric, không đào thải đủ hoặc cả hai.

Có nhiều nguyên nhân khiến axit uric tăng cao, trong đó có chế độ ăn uống (Ảnh: Onlymyhealth).

Nguyên nhân gây ra nồng độ axit uric cao trong máu có thể do thuốc lợi tiểu, tăng huyết áp, thuốc ức chế miễn dịch, hội chứng chuyển hóa, các vấn đề về thận, béo phì, bệnh vảy nến…

3 thói quen thường gặp dưới đây cũng khiến axit uric “leo thang” mà nhiều người không để ý:

- Uống quá nhiều rượu

Theo Healthline, rượu là nguồn cung cấp purin. Các hợp chất này tạo ra axit uric khi được cơ thể phân hủy. Rượu cũng làm tăng quá trình chuyển hóa nucleotide. Đây là một nguồn purin bổ sung có thể được chuyển hóa thành axit uric.

Ngoài ra, rượu ảnh hưởng đến tốc độ bài tiết axit uric. Điều này có thể dẫn đến tăng nồng độ axit uric trong máu.

Về hàm lượng purin, các loại rượu không giống nhau. Trong khi rượu mạnh chứa ít purin nhất, thì bia lại thường đứng đầu danh sách với hàm lượng purin cao nhất.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy cả bia và rượu mạnh đều làm tăng đáng kể nồng độ axit uric trong máu, trong đó bia đóng vai trò quan trọng hơn. Uống bia dường như có liên quan đến việc tăng nguy cơ tăng axit uric máu ở nam giới. Điều này đặc biệt đúng đối với nam giới uống nhiều rượu (12 ly trở lên mỗi tuần).

Theo Times of India, nồng độ axit uric sẽ được kiểm soát tốt hơn nếu bạn hạn chế tiêu thụ soda, nước ép có đường và đồ uống có cồn. Sự kết hợp với tình trạng mất nước do rượu bia làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể axit uric.

- Uống quá nhiều soda hoặc ăn quá nhiều thực phẩm có chứa fructose, một loại đường

Tiêu thụ đồ uống có đường fructose, cùng với việc uống rượu bia, làm tăng sản xuất axit uric, đồng thời làm suy yếu quá trình đào thải axit uric.

Uống nước lọc hoặc trà thảo mộc là một lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe so với đồ uống có đường. Giảm tiêu thụ đường và rượu bia giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, đồng thời kiểm soát nồng độ axit uric.

- Chế độ ăn giàu purin, ăn nhiều thực phẩm như gan, thịt thú rừng, cá cơm và cá mòi.

Cơ thể phân hủy purin từ một số loại thực phẩm thành axit uric. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu purin sẽ làm tăng nhanh nồng độ axit uric. Thực phẩm giàu purin bao gồm thịt đỏ, nội tạng động vật, gan, động vật có vỏ, cá béo và một số loại đậu.

Vì thế, bạn hãy chọn thực phẩm ít purin trong số các sản phẩm từ sữa, trứng, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

Đồng thời lưu ý, ăn uống điều độ thay vì kiêng khem hoàn toàn, vì sự cân bằng sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Sử dụng đa dạng các nguyên liệu có hàm lượng purin thấp trong quá trình lên kế hoạch bữa ăn sẽ giúp mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài hơn.

Các triệu chứng của tăng axit uric máu là gì?

Theo Clevelandclinic, bản thân tình trạng tăng axit uric máu thường không gây ra triệu chứng. Hầu hết mọi người không biết mình bị bệnh cho đến khi nồng độ axit uric trong máu đủ cao để gây ra bệnh gút hoặc sỏi thận.

Các triệu chứng của cơn gút ở một trong các khớp bao gồm đau dữ dội, đỏ hoặc đổi màu khớp, cứng khớp, sưng, đau nhức, ngay cả khi chạm nhẹ.

Các triệu chứng của sỏi thận bao gồm đau ở lưng dưới hoặc hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu, đau khi đi tiểu, không thể đi tiểu, cảm thấy buồn tiểu thường xuyên hơn, nước tiểu có mùi hôi hoặc đục.