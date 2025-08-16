Kỳ diệu: 1 năm sau khi bị tai nạn đứt lìa chân, nam công nhân đã đi được

Đó là câu chuyện phục hồi ngoạn mục của anh N.T.N. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, vào ngày 27/4/2024, do một phút sơ sẩy trong lúc làm việc, chân trái nam công nhân đã bị máy cuốn vải cuốn vào và cắt đứt lìa. Ngay sau tai nạn kinh hoàng, anh được đồng nghiệp kéo ra, nhanh chóng cầm máu, bảo quản cẳng chân bị đứt lìa và chuyển đến bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu, một bệnh viện ở TPHCM, tổng trạng và biểu hiện tim mạch của bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu dọa sốc, mạch tăng dần, huyết áp tụt. Chân trái anh N. đứt rời phần cẳng chân và tổn thương vùng đùi phải.

Các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn, bù dịch, chống sốc, giảm đau cho bệnh nhân, cũng như giải thích cho người nhà về tiên lượng và nguy cơ của phẫu thuật nối chi. Thời gian từ lúc nhập cấp cứu đến lúc phẫu thuật chỉ diễn ra trong 15 phút.

Ca phẫu thuật nối chi thể đứt lìa kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ, trong sự tập trung cao độ của ekip khoa Chấn thương chỉnh hình. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc xử trí vết thương, khâu nối vi phẫu động tĩnh mạch, cố định xương, phục hồi lại toàn bộ cẳng chân trái bị đứt rời và xử trí ổn thỏa tổn thương đùi phải.

Là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, ThS.BS. Nguyễn Thành Luân - Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - cho biết đây là một ca tổn thương “vặn xoắn” kéo giật nặng, nên chi đứt lìa bị dập rất nhiều từ phần dưới của đùi cho đến hết cẳng chân.

Động mạch chính của phần đứt lìa bị dập rất nhiều đoạn và kéo dài. Khả năng nối sống chi rất thấp (chỉ 30-40%), vì nguy cơ phần động mạch dập sẽ gây huyết khối nhiều.

Chân của bệnh nhân sau ca mổ đầu tiên (Ảnh: BV).

Với kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của các phẫu thuật viên cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, dụng cụ nối vi phẫu tốt, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi.

Sau đó, anh N. tiếp tục trải qua 5 ca phẫu thuật trong vòng nửa năm tiếp theo. Từ một người từng tuyệt vọng vì cẳng chân không lành lặn, nhờ sự can thiệp kịp thời của y bác sĩ cùng quá trình luyện tập kiên trì, anh đã có thể tự bước đi và dần trở lại với công việc chỉ sau một năm kể từ ngày xảy ra biến cố.

"Mỗi bước chân là một niềm vui vỡ òa, là sự chiến thắng số phận và nỗi sợ trong lòng anh. Đây là sự hồi phục ngoạn mục, thể hiện ý chí mạnh mẽ của người bệnh cũng như sự thành công trong công tác phẫu thuật nối chi và phục hồi chức năng", các bác sĩ nhận định.

Bệnh nhân tự đi được chỉ một năm sau khi xảy ra tai nạn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Thông qua trường hợp trên, ThS.BS. Nguyễn Thành Luân khuyến cáo người dân cần chú ý an toàn lao động. Nếu không may xảy ra tai nạn có đứt lìa chi thể, cần bảo quản chi thể đúng để đảm bảo việc phẫu thuật được thuận lợi và khả năng thành công cao hơn.

Cụ thể, cần nhanh chóng rửa sạch phần chi bị đứt lìa bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó bọc trong lớp gạc vô trùng hoặc vải sạch rồi cho vào trong một túi nylon, buộc kín và bỏ vào trong xô nước đá (nhiệt độ lý tưởng 4-5°C).

Tuyệt đối không để phần chi bị đứt rời tiếp xúc trực tiếp với nước đá, vì nếu để lâu có thể gây bỏng lạnh. Sau đó, cần nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có đủ khả năng thực hiện vi phẫu ghép nối chi thể đứt lìa, tránh di chuyển nhiều làm mất thời gian vàng có thể cứu sống chi thể.

"Thời gian vàng để ghép nối bộ phận chi thể bị đứt lìa là 6 tiếng kể từ sau tai nạn, nên cần đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt", bác sĩ nói thêm.