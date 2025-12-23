Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau một tuần đi cấp cứu ra sao?

Chiều 23/12, đại diện Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tình hình hiện tại của NSƯT Phi Điểu. Trước đó, bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao vào ngày 16/12. Tại đây, bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo.

NSƯT Phi Điểu đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: BV).

Nữ nghệ sĩ 92 tuổi đã được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song với điều trị các bệnh lý nền, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của NSƯT Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực. Bà đã hết sốt và hiện đang tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ. Hiện tại, bà được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát.

Nghệ sĩ Phi Điểu sinh năm 1933, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến qua những vai bà, vai mẹ hiền hậu, tần tảo trong các phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ…

Với hình ảnh gần gũi, phúc hậu, bà thường được khán giả ưu ái gọi là "bà ngoại quốc dân", "người mẹ hiền của màn ảnh Việt".

Ở tuổi 92, nghệ sĩ vẫn tham gia một số dự án phim ảnh cũng như các hoạt động văn hóa tại địa phương. Hiện bà sống cùng gia đình con gái tại trung tâm TPHCM.