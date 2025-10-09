Camera AI giám sát giao thông TPHCM: Hơn 3.400 vi phạm sau một tháng

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 9/10, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, cho biết, camera AI sẽ nâng cao hiệu quả trong việc phát hiện lỗi vi phạm của người dân, qua đó giúp người tham gia giao thông có ý thức chấp hành luật tốt hơn.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo vị Thượng tá, hiện nay, trên địa bàn toàn TPHCM đã kết nối hơn 1.000 camera giám sát trên đường, đặc biệt là tại các giao lộ để phát hiện vi phạm.

Trong đó, Phòng PC08 đã đưa vào sử dụng 31 camera AI có tính năng tự động phát hiện vi phạm và chuyển tín hiệu về trung tâm chỉ huy, để cán bộ kiểm tra, xác minh và thông báo đến người vi phạm.

Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, ưu điểm của camera AI là có thể cùng lúc phát hiện nhiều lỗi của một phương tiện; hoặc cùng lúc phát hiện nhiều phương tiện đang có hành vi vi phạm. Đồng thời, ứng dụng này có thể giảm được số lượng cán bộ CSGT xử lý trực tiếp ngoài đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, camera AI đã được gắn ở một số tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Đặng Thúc Vịnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… Đây là những tuyến đường có nhiều giao lộ, thường xảy ra xung đột giao thông trong giờ cao điểm.

Tính từ 1/9 đến 6/10, Phòng CSGT Công an TPHCM đã phát hiện trên 3.400 trường hợp vi phạm như: Vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng đỗ sai quy định… hoặc một người vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc như vừa không đội mũ bảo hiểm vừa vượt đèn đỏ…

Từ các mức phạt hành chính nêu trên, ngân sách thu về được khoảng 2 tỷ đồng, trên 1.000 trường hợp bị trừ điểm trên Giấy phép lái xe.

Camera AI sẽ giúp người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, có nhiều trường hợp người dân đi đăng kiểm ô tô mới phát hiện mình bị xử phạt. Do đó, Phòng CSGT khuyến khích người dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra trên hệ thống phạt nguội của Cục CSGT, và nhiều kênh thông tin khác.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga khẳng định, việc áp dụng hệ thống camera AI đã mang lại những thay đổi tích cực đáng kể trong ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân, giảm số lượng vi phạm. Đồng thời camera AI góp phần giảm áp lực cho CSGT trong công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, tập trung vào các nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

Ngoài ra, dữ liệu từ camera AI có thể được sử dụng để hỗ trợ công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng, việc phạt nguội xe 2 bánh vẫn còn gặp khó khăn vì các phương tiện mua bán qua nhiều đời chủ, không làm thủ tục sang tên, nên quá trình xác minh gặp khó.

Để giải quyết tình trạng này, Phòng CSGT Công an TPHCM đã triển khai đến công an địa phương, vận động người dân các xe mang biển số 3 số, 4 số phải làm thủ tục đăng ký lại.

“Việc đưa camera AI vào vận hành là đi đúng với chủ trương xây dựng đô thị thông minh, phù hợp với chủ trương của Bộ Công an là trong thời gian tới TPHCM và Hà Nội sẽ đi đầu trong việc hạn chế CSGT tuần tra, xử lý vi phạm trên đường”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nói.

Bà Nga còn cho biết, từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Công an TPHCM để tiếp tục tham mưu lên cấp trên để triển khai kế hoạch kết nối, nâng cấp các camera.

Đồng thời, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM để triển khai kết nối camera ở khu vực Bình Dương cũ về trung tâm, tiến hành nâng cấp camera để nâng cao hiệu quả trong quá trình phát hiện vi phạm.

Tuy vậy, với tình hình của thành phố hiện nay, Phó trưởng Phòng PC08 khẳng định vẫn sẽ bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.