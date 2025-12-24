Trung Quốc: Cô gái 27 tuổi bị ung thư dạ dày vì 3 món hay trữ trong tủ lạnh

Tủ lạnh từ lâu được xem là “trợ thủ” giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sinh hoạt. Nhưng với một nữ kế toán 27 tuổi tại Bắc Kinh (Trung Quốc), thói quen tích trữ và bảo quản thực phẩm tưởng như lành mạnh lại trở thành nguyên nhân đẩy cô vào cuộc chiến sinh tử với ung thư dạ dày.

Zhang (27 tuổi) làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ tại Bắc Kinh. Công việc nhiều áp lực, thu nhập không cao, thường xuyên tăng ca và đi công tác khiến cô gần như không có thời gian chăm sóc bản thân.

Cô gái 27 tuổi mắc ung thư dạ dày vì 3 món hay trữ trong tủ lạnh (Ảnh minh họa: Getty).

Sống một mình, Zhang duy trì thói quen nấu ăn một lần cho nhiều bữa, chia hộp và cất trong tủ lạnh dùng dần. Thực phẩm phần lớn do bố mẹ gửi từ quê lên, vừa tiết kiệm, vừa được cho là an toàn hơn đồ ăn ngoài.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, cô thường xuyên mệt mỏi, sụt cân nhanh dù không ăn kiêng, kèm theo các cơn đau vùng thượng vị, buồn nôn và tiêu chảy. Ban đầu, Zhang cho rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa do áp lực công việc.

Chỉ đến khi các triệu chứng ngày càng dày, cô mới quyết định đi khám. Kết quả nội soi và sinh thiết khiến cô choáng váng: ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh, ung thư dạ dày của Zhang không liên quan đến tiền sử gia đình hay các yếu tố di truyền rõ ràng. Nguyên nhân chính đến từ thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm kéo dài nhiều năm.

Bác sĩ điều trị nhấn mạnh, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng thực phẩm, không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn, nấm mốc và độc tố. Qua khai thác lối sống, các chuyên gia xác định 3 nhóm thực phẩm quen thuộc trong tủ lạnh đã góp phần tạo ra nguy cơ ung thư.

Rau lá xanh nấu chín để qua đêm

Rau xanh chứa nitrat tự nhiên. Khi được nấu chín và bảo quản lâu trong ngăn mát, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit.

Nitrit khi vào cơ thể có khả năng hình thành nitrosamine, một hợp chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư.

Một số loại rau như rau cải bó xôi có hàm lượng nitrat cao. Nghiên cứu cho thấy, chỉ sau khoảng 12-16 giờ bảo quản lạnh, lượng nitrit trong rau đã có thể vượt ngưỡng an toàn.

Zhang đặc biệt yêu thích rau bina xào và thường nấu sẵn để ăn dần trong vài ngày.

Cơm nguội và thực phẩm tinh bột để lạnh nhiều ngày

Bác sĩ Shen Lin, Phó giám đốc Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh, cảnh báo rằng cơm, mì, bún và các thực phẩm giàu tinh bột khi bảo quản lâu trong môi trường ẩm lạnh rất dễ bị nhiễm nấm mốc, kể cả khi không nhìn thấy dấu hiệu bất thường bằng mắt thường.

Một số chủng nấm sinh ra aflatoxin, vốn là độc tố cực mạnh có khả năng phá hủy ADN và gây tổn thương trực tiếp niêm mạc dạ dày. Việc ăn thực phẩm nhiễm aflatoxin trong thời gian dài làm tăng nguy cơ viêm dạ dày mạn tính, từ đó thúc đẩy quá trình ung thư hóa.

Các loại hạt và ngũ cốc cất quá lâu trong tủ lạnh

Các loại hạt bị mốc rất nguy hiểm với sức khỏe (Ảnh: Getty).

Nhiều người cho rằng cất hạt, ngũ cốc trong tủ lạnh sẽ giúp bảo quản tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông Wang Silu, đây là sai lầm phổ biến.

Môi trường ẩm trong tủ lạnh khiến các loại hạt dễ hút nước, nảy mầm hoặc mốc. Aflatoxin sinh ra từ nấm mốc ở hạt ngũ cốc được đánh giá có độc tính rất cao, có thể bám chặt vào tế bào và gây biến đổi ác tính, ngay cả khi đã loại bỏ phần mốc nhìn thấy.

Zhang từng mua hạt với số lượng lớn để tiết kiệm, bảo quản trong ngăn mát nhiều tháng.

Hiện tại, Zhang đang điều trị tích cực và phải đối mặt với quá trình hóa trị kéo dài. Cô thừa nhận, điều khiến mình day dứt nhất không phải là bệnh tật, mà là việc đã đánh đổi sức khỏe bằng sự tiết kiệm thiếu hiểu biết trong thời gian dài.

Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư không hình thành trong một ngày. Nó là hệ quả tích lũy của những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại.

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần thay đổi quan niệm “tủ lạnh là nơi bảo quản an toàn tuyệt đối”. Thực phẩm nấu chín nên dùng trong thời gian ngắn, hạn chế để qua đêm. Các loại hạt, ngũ cốc cần bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Khi có dấu hiệu mốc, biến mùi, tuyệt đối không tiếc rẻ.