Chàng trai hiến gan cho giảng viên nguy kịch: "Em chỉ biết phải cứu người"

Liên quan đến ca ghép gan số 12 đặc biệt tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), ngày 23/12, đại diện Bệnh viện cho biết, sau ca mổ xuyên đêm kéo dài hơn 10 giờ và 5 ngày theo dõi tích cực, sức khỏe của người hiến (nam sinh viên tên T.) và người nhận tạng (nam giảng viên 39 tuổi tên C.Q.K.) đều đã ổn định.

"Em chỉ biết phải cứu người"

Trước đó, dư luận không khỏi xúc động khi chàng trai 19 tuổi đã quyết định thực hiện nghĩa cử hiến gan cao đẹp để cứu một người không cùng huyết thống với mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, T. cho biết, mình đang là sinh viên tại một trường đại học ở TPHCM và là bạn thân của em trai bệnh nhân.

Trước đó ít ngày, khi đang ở TPHCM, T. nhận tin từ bạn báo việc người anh ở Vĩnh Long bất ngờ phát hiện suy gan cấp nguy kịch, cần ghép gan khẩn, nhưng cả gia đình không ai tương thích nhóm máu để hiến gan.

Nam sinh viên được bác sĩ hướng dẫn các thủ tục cuối cùng trước khi bước vào ca hiến - ghép gan (Ảnh: Bảo Quyên).

Không chút do dự, T. đồng ý vào viện kiểm tra các chỉ số, và nhanh chóng được xác định phù hợp để hiến gan cho bệnh nhân. Giữa thời khắc sinh tử, nam sinh viên đã dũng cảm ký vào quyết định cứu người đầy nhân văn.

“Em đã tìm hiểu kỹ việc hiến tạng, và biết gan sau khi hiến một phần sẽ tự tái tạo trở lại. Em không thấy sợ gì hết.

Em chỉ biết phải cứu người ngay, vì anh của bạn cũng như anh của em. Em sẵn sàng cho ca mổ”, chàng trai 19 tuổi chia sẻ về lý do quyết định hiến gan cho nam giảng viên nguy kịch trong chớp nhoáng.

Chàng trai tên T. thời điểm được bác sĩ tiến hành lấy gan hiến (Ảnh: Bảo Quyên).

Ngồi ở hành lang bệnh viện, chị Tr. (39 tuổi, quê Ninh Bình, vợ anh K.) nói, khi bác sĩ thông báo chồng đã suy gan cấp, lâm vào hôn mê gan độ IV, nhiễm độc não nặng do biến chứng của bệnh viêm gan B không điều trị đúng phác đồ, cả gia đình chịu một cú sốc nặng nề.

Suốt hơn 2 tuần từ khi chồng phát bệnh, phải điều trị ở quê đến TPHCM, chị Tr. cùng người thân chạy đôn chạy đáo lo cho anh. Lúc nghe tin anh K. cần ghép gan nhưng không ai trong nhà phù hợp để hiến, người vợ gần như suy sụp. Rồi hy vọng bỗng lóe lên, khi có người đồng ý hiến gan.

“Vợ chồng tôi có hai con gái, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 4 tuổi. Bé lớn ngày nào cũng gọi điện thoại nhắc cha. Mới bữa trước, con còn bảo với tôi phải hứa đưa cha về nhà trước khi con thi học kỳ.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cứu chồng. Chỉ mong ca mổ thuận lợi nhất, để anh sớm về nhà với các con, vì bác sĩ báo khả năng thành công là 85%. Và xin gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến bạn trẻ đã hiến gan cho anh. Chắc chắn rằng sau này, bạn ấy cũng như thành viên ruột thịt của gia đình tôi…”, người vợ chia sẻ, mắt rưng rưng.

Vợ bệnh nhân ngồi nghe bác sĩ thông tin về khả năng thành công của ca ghép gan (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ quân y viết nên hành trình "hồi sinh" kỳ diệu

Không phụ lòng tất cả, đêm 17/12 kéo dài đến sáng 18/12, hơn 50 y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành ca ghép gan phức tạp nhất từ trước đến nay tại đơn vị, viết tiếp hành trình “hồi sinh” sự sống. Hiện tại, nam giảng viên đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, gan ghép hoạt động tốt.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 nhấn mạnh, ca ghép gan số 12 được các y bác sĩ đơn vị thực hiện trong những ngày kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.

Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giành lại sự sống cho người bệnh của những người lính khoác áo blouse trắng.

Ca ghép gan thứ 12 tại Bệnh viện Quân y 175 được thực hiện xuyên màn đêm (Ảnh: Bảo Quyên).

Thiếu tá, ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy, cho biết chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa 2 bệnh viện quân đội tuyến cuối được khởi động từ tháng 3/2024, bao gồm 8 đợt đào tạo cho 62 học viên, với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến tháng 12/2024, Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thành công ca ghép gan đầu tiên, trở thành cơ sở quân y đầu tiên ở khu vực phía Nam thực hiện kỹ thuật này từ người hiến sống.

Và đến nay, chỉ trong vòng 1 năm, đơn vị đã thực hiện thành công 12 ca ghép gan. Trong đó, có 4 ca cấp cứu đặc biệt, thể hiện tốc độ tiếp thu, làm chủ kỹ thuật xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ đơn vị.