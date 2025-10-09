Vành đai 3 TPHCM được gỡ vướng về vật liệu

Chiều 9/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) đã cập nhật tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 (đoạn qua TPHCM cũ) đang tăng tốc thi công 10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 60,1% giá trị xây lắp.

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức cũ (Ảnh: U.T.)

Ngày 19/9, Ban Giao thông đã tổ chức ký kết giao ước thi đua 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các nhà thầu và tư vấn giám sát cùng ký cam kết tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8km phần cầu cạn (từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nhánh lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn) vào ngày 19/12.

Cùng thời gian này, đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ sẽ thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6km, tiến tới thông xe chính thức vào ngày 30/4/2026.

Ban Giao thông cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và sự hỗ trợ của UBND TPHCM, các khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án đã cơ bản được giải quyết.

Hiện, nguồn cát được lấy từ các mỏ ở Vĩnh Long, Đồng Tháp. Nguồn đá xây dựng được lấy từ các mỏ ở khu vực Bình Dương, Đồng Nai. Trong các tháng cuối năm, nhiều dự án đều tăng tốc thi công (sân bay Long Thành, các cao tốc trục dọc, trục ngang) nên nhu cầu huy động vật liệu là rất lớn.

Do đó, Ban Giao thông kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, TPHCM chỉ đạo các mỏ đá trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ cung cấp đủ đá xây dựng theo nhu cầu và tiến độ dự án.

Tính đến hết tháng 9, lũy kế giải ngân của dự án thành phần 1 Vành đai 3 TPHCM là 2.619/4.481 tỷ đồng (đạt 60,1%). Khi những khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng được giải quyết, các gói thầu đồng loạt đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư phấn đấu đến tháng 1/2026 giải ngân 100% vốn được giao.