1% cơ hội sống và quyết định chia gan cứu vợ: Phép màu từ tình yêu và y học

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh đưa ra quyết định dứt khoát: cho đi một phần cơ thể mình để giữ lại sự sống cho vợ.

Tháng 8 trở thành cột mốc đáng nhớ với Hệ thống y tế Vinmec và lĩnh vực ghép gan ở Việt Nam khi nơi này liên tiếp thực hiện thành công hai ca ghép gan hiếm có và đầy nhân văn.

Điểm đặc biệt là cả 2 ca ghép đều được thực hiện bằng gan hiến từ người chồng cho người vợ. Hai người phụ nữ cận kề ranh giới sinh tử đã được hồi sinh nhờ chính tình yêu và sự hy sinh của người bạn đời.

Chị Dương Thị Mến, 28 tuổi, là một bác sĩ trẻ công tác tại Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng. Ngày thường, chị khoác áo blouse trắng, tận tụy cứu chữa bệnh nhân. Nhưng bỗng một ngày, tin dữ ập đến khi chị Mến đối mặt căn bệnh hiểm nghèo - xơ gan mất bù. Chị được tiên lượng xấu với cơ hội sống mong manh.

Căn bệnh xơ gan diễn biến càng lúc càng nhanh, khiến sức khỏe chị sa sút từng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, chị phải đối diện với nỗi lo: liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng mình được sống? Chị thấy rõ sự bất lực ở trong ánh mắt người thân. Còn chính bản thân chị, một bác sĩ hiểu rất rõ tiên lượng của bệnh, chị càng thêm đau đớn.

TS.BS. Đào Đức Dũng - chuyên gia Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, nhận định: “Bệnh nhân Dương Thị Mến nhập viện trong tình trạng suy gan nặng, giai đoạn cuối của xơ gan mất bù. Nguyên nhân được xác định là bệnh Wilson - một rối loạn chuyển hóa đồng bẩm sinh hiếm gặp và khó chẩn đoán. Trong trường hợp này, ghép gan là phương án duy nhất có thể cứu sống bệnh nhân”.

“Làm sao tìm được nguồn gan hiến tương thích khi thời gian còn lại không nhiều?”

Các bác sĩ và gia đình chị Mến đã nhanh chóng tiến hành đánh giá, sàng lọc tất cả người thân từ cha mẹ, anh chị em ruột nhưng không một ai đủ điều kiện hiến ghép.

Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, PGS.TS.BS. Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, đã gợi ý anh Tô Quang Hậu, chồng chị Mến, thử đánh giá khả năng hiến gan - mặc dù không cùng huyết thống, cơ hội phù hợp là mong manh.

Ngay lập tức, anh Hậu đi sàng lọc, bất chấp mọi rủi ro - một quyết định dũng cảm, được dẫn dắt bởi tình yêu và sự gắn kết kỳ diệu.

Đó không chỉ là một lời hứa, mà là một tuyên ngôn tình yêu. Đằng sau quyết định ấy là muôn vàn hiểm nguy, bởi hiến gan là một phẫu thuật lớn, người hiến cũng phải đối mặt với nguy cơ biến chứng, thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng. Nhưng với anh Hậu, tình yêu đã chiến thắng mọi nỗi sợ. Và từ khoảnh khắc ấy, hành trình giữ lại sự sống cho chị Mến chính thức bắt đầu.

Khác với ca bệnh của chị Mến, chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nặng hơn khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất - Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai - khiến cơ hội điều trị gần như bằng 0.

Trong giây phút sinh tử, anh Nguyễn Thế Hạnh - chồng chị lựa chọn con đường duy nhất là hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói “chị Hiền chỉ còn đúng 1% cơ hội sống”. Điều đặc biệt là ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh.

“Với tôi, không có bất kỳ món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ”, anh Hạnh quyết tâm.

Với hai ca ghép gan tại Vinmec, đội ngũ bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG (Indocyanine Green). Đây là phương pháp tiên tiến bậc nhất hiện nay, cho phép lấy chính xác từng milimet phần gan để hiến cho người nhận. Phương pháp này chỉ được thực hiện ở một số bệnh viện lớn, có đầy đủ trang thiết bị công nghệ hiện đại, giúp giảm tối đa biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Từ khâu sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, lập kế hoạch mổ chi tiết đến triển khai phẫu thuật, mọi thứ đều phải tuân theo quy trình chuẩn quốc tế.

Trong phòng phẫu thuật, mỗi phút trôi qua là một cuộc chạy đua với tử thần. Có những lúc, cả ê-kíp gần như nín thở khi chỉ số sinh tồn của người bệnh tụt xuống. Nhưng bằng bản lĩnh và chuyên môn, họ đã vượt qua những phút giây cam go ấy.

Sau hơn 10 giờ đồng hồ căng thẳng trong phòng phẫu thuật - nơi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hy vọng sống vụt tắt - với sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của đội ngũ bác sĩ Vinmec, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cả hai ca mổ đều thành công. Lá gan mới bắt đầu hoạt động, tín hiệu hồi phục xuất hiện.

Trong phòng hồi sức tích cực, bàn tay chị Mến khẽ run lên khi cảm nhận được bàn tay anh Hậu đặt bên cạnh. Anh Hậu nghẹn ngào: “Khi thấy vợ tốt lên từng ngày, thật sự mình rất hạnh phúc, như thể chính bản thân mình vừa trở về từ cõi chết”.

Với chị Hiền, khi tỉnh dậy sau hôn mê, điều đầu tiên chị thấy là ánh mắt của anh Hạnh - vừa mệt mỏi vì mất sức sau ca mổ, vừa rạng rỡ vì vợ mình đã qua cơn nguy kịch.

“Tôi thực sự biết ơn các y bác sĩ Vinmec đã sinh ra vợ tôi một lần nữa”, anh Hạnh xúc động nói.

Thành công của hai ca ghép tựa như một phép màu. Phép màu ấy không chỉ đến từ sự tận tâm của các bác sĩ và kỹ thuật y học hiện đại, mà còn từ tình yêu vợ chồng và sự hy sinh vô điều kiện. Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá, nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần phải có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc.

Để làm nên những ca ghép gan thành công này, Vinmec đã trải qua hành trình dài xây dựng nền tảng y học vững chắc. Vinmec hiện là một trong 8 cơ sở y tế trên cả nước đủ năng lực thực hiện ghép gan.

Trong suốt hơn một thập kỷ, Vinmec đã thực hiện nhiều ca ghép tạng thành công, từ trẻ nhỏ mới vài tháng tuổi đến người trưởng thành. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ hiện đại như cắt gan nội soi với ICG, chăm sóc hậu phẫu chuyên biệt tại ICU gan mật, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm quốc tế, đã giúp tỷ lệ thành công cao ngang tầm các trung tâm lớn trên thế giới.

Dấu ấn của hai ca ghép hiếm gặp trong tháng 8 không chỉ củng cố vị thế hàng đầu mà còn khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của Vinmec trên bản đồ y học Việt Nam và quốc tế. Thành tựu này cũng cho thấy Vinmec đã trở thành địa chỉ y tế uy tín, nơi tình yêu và y học cùng hòa nhịp để viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu về sự sống.

Trong những ngày hồi phục, khi chị Mến và chị Hiền nắm tay chồng mình, họ hiểu rằng: cuộc đời đã cho họ cơ hội thứ hai. Cơ hội ấy được viết bằng hai chữ: tình yêu.

Còn với anh Hậu và anh Hạnh, từ nay trên cơ thể họ có thêm những vết sẹo. Nhưng đó cũng chính là minh chứng cho một câu chuyện lay động lòng người về trách nhiệm, sự hy sinh và một niềm tin mãnh liệt rằng: tình yêu có thể đánh bại tử thần.

Thiết kế: Khương Hiền

Nội dung: Trường Thịnh

01/10/2025 - 10:00