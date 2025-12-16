Miền Bắc mưa rét kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 16 và ngày 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo trạng thái thời tiết này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, đêm 16 và ngày 17/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Các khu vực khác được dự báo đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Hà Nội đêm và sáng trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.