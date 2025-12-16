Thái Lan bị loại bất ngờ, hết cơ hội tranh HCV với futsal nữ Việt Nam

Tuyển futsal nữ Thái Lan bị loại khi thua Indonesia

Ở trận bán kết futsal nữ SEA Games 33 diễn ra vào tối ngày 16/12, đội tuyển futsal nữ Thái Lan đã thất bại trước Indonesia trong trận đấu có tổng tỷ số 10-11.

Cả hai đội đã hoà nhau với tỷ số 4-4 trong thời gian 40 phút thi đấu chính thức cũng như hiệp phụ, buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Tuyển futsal nữ Thái Lan và Indonesia đã bất phân thắng bại trong trận đấu có 8 bàn thắng được ghi ở hiệp đấu chính thức (Ảnh: FA Thailand).

Loạt sút luân lưu giữa hai đội đã diễn ra vô cùng kịch tính khi các cầu thủ của hai đội đều thực hiện thành công trong 5 lượt sút đầu tiên. Ở loạt "đấu súng" tiếp theo, tuyển nữ futsal Indonesia đã chính xác hơn để đánh bại Thái Lan với tỷ số 7-6, qua đó thắng chung cuộc 11-10 và ghi tên mình vào trận chung kết futsal nữ.

Niềm vui của Indonesia và nỗi buồn của Thái Lan sau loạt đá luân lưu kịch tính (Ảnh: FA Thailand).

Thất bại này chứng kiến bóng đá Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp để thua ở trận bán kết và đều đến từ loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã để thua tuyển nữ Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 và không thể có cơ hội tranh HCV với tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai (17/12).

Trận thua này một lần nữa khiến Thái Lan cũng hết cơ hội tranh HCV môn futsal nữ với tuyển futsal nữ Việt Nam, khi đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đánh bại tuyển futsal nữ Philippines với tỷ số sít sao 1-0 để giành vé vào chung kết.

Tuyển futsal nữ Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước Philippines trong hiệp 1 (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu với Philippines, tuyển futsal nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1, thậm chí lưới của thủ thành Thuỳ Linh đã một lần rung lên nhưng rất may bàn thắng của đối thủ không được công nhận do lỗi đá phạt sai luật.

Ở hiệp 2, cục diện trận đấu xoay chuyển rõ rệt khi thủ môn Hughes Jane của Philippines bất ngờ được rút ra nghỉ. Tận dụng thời cơ, tuyển Việt Nam đẩy cao nhịp độ, chơi pressing tầm cao và liên tiếp tạo ra sức ép lớn trước khung thành Philippines.

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng sau bàn mở tỷ số ở phút 25 (Ảnh: VFF).

Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi tung cú dứt điểm chính xác, phá vỡ thế bế tắc và mở tỷ số cho tuyển futsal nữ Việt Nam. Trong 15 phút còn lại, các cô gái Việt Nam đã chơi phòng ngự chặt chẽ và bảo vệ được tỷ số 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Chiến thắng của tuyển futsal nữ Việt Nam giúp bóng đá Việt Nam có đến 3 đội tuyển đã ghi tên vào trận chung kết, gồm futsal nữ, tuyển nữ và tuyển nam Việt Nam.

Futsal nữ Việt Nam thắng Philippines, tiến vào chung kết

Ngày 18/12 tới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết tranh HCV SEA Games 33 với tuyển futsal nữ Indonesia.