Đủ lợi ích chỉ với ly nước chanh gừng mỗi sáng

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Giữa tiết trời lạnh của tháng cuối năm, một ly nước chanh gừng ấm được xem là lựa chọn lý tưởng để khởi động ngày mới. Không chỉ giúp cơ thể giữ ấm từ bên trong, sự kết hợp giữa chanh giàu vitamin và gừng có tính dược lý mạnh đem lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Đây cũng là thói quen được nhiều chuyên gia khuyến nghị vì tính an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi.

Nước chanh gừng mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Nước chanh gừng là loại đồ uống chứa ít calo nhưng giàu dưỡng chất. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả chanh cỡ vừa nặng khoảng 67g có gần 20 calo, 7g carbohydrate (chất bột đường), 1,9g chất xơ cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie, kali và lượng vitamin C lên tới 19,5mg, đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu mỗi ngày.

Khi kết hợp với gừng tươi, thức uống này bổ sung thêm các hợp chất sinh học có tác dụng kháng viêm, tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ tiêu hóa. Một cốc nước chanh gừng pha mật ong thông thường chỉ chứa khoảng 25 đến 40 calo, phù hợp với những người muốn bổ sung năng lượng nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Trong mùa lạnh, nước chanh gừng thường được ưu tiên vì khả năng hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh và cúm. Gừng sở hữu các hoạt chất như gingerol và shogaol có tác dụng ức chế vi khuẩn đường hô hấp, làm ấm phổi và cải thiện lưu thông máu.

Khi vào cơ thể, tinh dầu gừng giúp giãn mao mạch, tăng tưới máu ngoại vi và tạo cảm giác ấm áp rõ rệt. Vitamin C trong chanh lại đóng vai trò kích thích cơ thể sản sinh bạch cầu, yếu tố then chốt trong phản ứng miễn dịch.

Việc uống một ly nước chanh gừng ấm ngay khi xuất hiện dấu hiệu đau họng, gai người hoặc nghẹt mũi có thể giúp làm dịu niêm mạc hô hấp và hạn chế tình trạng cảm cúm tiến triển nặng.

Tốt cho tiêu hóa

Ngoài tác dụng tăng cường miễn dịch, nước chanh gừng còn hỗ trợ đáng kể cho hệ tiêu hóa.

Mùa lạnh khiến nhiều người có xu hướng ăn các món nhiều đạm và chất béo, dễ dẫn đến đầy bụng hoặc khó tiêu. Gừng kích thích dạ dày tiết enzyme tiêu hóa, thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và giảm cảm giác chướng hơi.

Axit citric trong chanh kết hợp với nước ấm giúp kích hoạt nhu động ruột vào buổi sáng, hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố tự nhiên và cải thiện chuyển hóa năng lượng.

Một ly nước chanh gừng ấm trong những ngày rét buốt có thể giúp giảm đáng kể tình trạng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn, đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp cho cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng

Để đạt hiệu quả tối ưu, người dùng cần lưu ý liều lượng và cách chế biến.

Gừng có dược tính mạnh, vì vậy người trưởng thành khỏe mạnh không nên sử dụng quá 4g gừng mỗi ngày. Phụ nữ mang thai chỉ nên dùng dưới 1g mỗi ngày và cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Việc dùng quá nhiều gừng có thể gây ợ nóng, tiêu chảy hoặc kích ứng niêm mạc. Với chanh, nhiệt độ nước quá cao có thể phá hủy vitamin C và tạo vị đắng, do đó nên đun sôi gừng trước rồi để nước hạ xuống khoảng 40 đến 50 độ C mới vắt chanh và thêm mật ong nếu cần.

Thời điểm phù hợp để uống nước chanh gừng là buổi sáng sau khi ăn nhẹ, tránh dùng vào buổi tối để hạn chế tình trạng tăng nhịp tim hoặc khó ngủ.

Một số đối tượng cần thận trọng khi uống nước chanh gừng gồm người loét dạ dày tá tràng, người bị tăng huyết áp trong cơn cấp và người đang sốt cao không rét run. Đây là những nhóm dễ bị kích ứng bởi tính cay nóng của gừng hoặc tính axit của chanh.