Triệt phá “boongke” ma túy, thu nhiều heroin ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một “boongke” bán lẻ ma túy tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng. Đây là tụ điểm hoạt động tinh vi, phức tạp, gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Vũ Ngọc Tân tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Vũ Ngọc Tân (SN 1980, trú tại xã Long Hưng), có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng từng có 4 tiền án về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù.

Ngày 12/12, Công an bắt giữ Tân trước cửa nhà số 14, đường Nguyễn Tông Quai. Lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng 2 gói heroin khối lượng 0,355 gram, Tân khai mang theo để bán.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân tại xã Long Hưng, cơ quan Công an thu giữ 1 bánh heroin nặng hơn 350 gram cùng nhiều túi heroin khác. Số ma túy này được chia nhỏ để bán lẻ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở thứ hai của Tân tại thôn Khổng (xã Tiên La), thu thêm hơn 41 gram heroin. Tổng khối lượng ma túy bị thu giữ trong vụ án là hơn 413 gram.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Tân xây dựng “boongke” ngay tại nhà riêng với tường rào cao, cổng sắt kín, nuôi khoảng 10 con chó và lắp camera giám sát. Đối tượng bán ma túy qua lỗ cổng và thường xuyên thay đổi nơi cất giấu để đối phó với lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.