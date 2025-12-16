Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 16/12: Việt Nam sở hữu 49 HCV

Tấm HCV ấn tượng nhất của đoàn thể thao Việt Nam là do vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Oanh giành được vào chiều ngày 16/12 ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10 phút 13 giây 75.

Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hat-trick HCV tại SEA Games 33, đồng thời nâng số HCV mà cô có được trong các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lên con số 15, bỏ xa kỷ lục giành 13 HCV SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền trước đó.

Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick HCV ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng chú ý, tấm HCV ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật lần này ghi dấu VĐV sinh năm 1995 lần thứ 4 liên tiếp vô địch ở nội dung sở trường của mình.

Ở 3 lần trước đó, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích ấn tượng gồm 10 phút 34 giây 37 (SEA Games 32), 9 phút 52 giây 44 (lập kỷ lục SEA Games 31) và 10 phút 00 giây 02 (SEA Games 30).

Nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh cũng giúp điền kinh Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 với 12 HCV, ngang bằng thành tích từng giành được tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào hai năm trước.

4 VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV nội dung 4x400m nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong ngày 16/12, ngoài Nguyễn Thị Oanh, các VĐV của Việt Nam còn giành được thêm 8 HCV sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Cũng ở môn điền kinh, 4 VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV nội dung 4x400m nữ; VĐV Trần Thị Loan giành HCV ở nội dung nhảy xa nữ; VĐV Bùi Thị Kim Anh giành HCV ở nội dung nhảy cao nữ.

Đội tuyển Esport (Thể thao điện tử) Việt Nam cũng có ngày ra quân thành công với tấm HCV của đội Liên Quân Mobile gồm các VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Duyên, Choi Minh Châu, Nguyễn Diệu Linh, Đỗ Kỳ Duyên, Bùi Nguyễn Hoa Tranh khi đánh bại đội tuyển Liên Quân Mobile Lào với tỷ số 4-0 ở trận chung kết.

Ở môn Rowing, các VĐV Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh đã giành HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo. Ở môn kéo co, đội kéo co hỗn hợp nam nữ Việt Nam (tổng 560kg) cũng đã giành HCV khi đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

VĐV Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, môn kickboxing đã giúp đoàn thể thao Việt Nam lập cú đúp HCV trong ngày 16/12 khi Hoàng Thị Thùy Giang giành chức vô địch ở hạng cân 50kg nữ và VĐV Nguyễn Quang Huy vô địch hạng cân 57kg full contact nam.

Như vậy trong ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 9 HCV, 6 huy chương bạc (HCB), 5 huy chương đồng (HCD), nâng tổng số huy chương lên con số 177 huy chương (gồm 49 HCV, 53 HCB và 75 HCĐ).

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, khi Indonesia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 với 61 HCV, 71 HCB và 68 HCĐ.

Ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có tổng cộng 318 huy chương, trong đó có 156 HCV, 97 HCB và 65 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 lần lượt thuộc về Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào. Đáng chú ý, sau 5 ngày thi đấu đầy nỗ lực, đoàn thể thao Brunei đã ghi dấu ấn với tấm HCV đầu tiên giành được trong ngày 15/12 để xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện tại chỉ duy nhất đoàn thể thao Timor Leste vẫn chưa giành được tấm HCV nào.