Ba công ty du lịch bị thanh tra phát hiện vi phạm, phạt hơn 300 triệu đồng

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Qua kiểm tra 8 doanh nghiệp, Thanh tra thành phố Đà Nẵng xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng do vi phạm các quy định về thuế, lao động và kinh doanh du lịch.

Một góc của biển Đà Nẵng, nơi du lịch phát triển nhất của thành phố (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family bị phạt hơn 215 triệu đồng. Doanh nghiệp này có hành vi bán hàng không lập hóa đơn cho khách, trốn thuế và ký hợp đồng lao động chưa đầy đủ nội dung theo quy định.

Công ty TNHH Danang Guide Man bị xử phạt 64 triệu đồng do không thực hiện đúng chế độ báo cáo thống kê và vi phạm một số điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng bị phạt 30 triệu đồng vì sử dụng 2 lao động nước ngoài làm việc không đúng nội dung ghi trong giấy phép lao động.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động, việc sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Ngành thuế được yêu cầu siết chặt quản lý hóa đơn, chứng từ, kê khai và nộp thuế nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.