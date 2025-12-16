Vụ ẩu đả diễn ra trong cơ quan lập pháp thành phố Mexico City (Ảnh: AFP).

Vụ việc xảy ra sau khi một nhóm nghị sĩ cấp thành phố thuộc đảng Hành động Quốc gia (PAN), khuynh hướng cánh hữu, tiến lên bục chính của nghị trường để phản đối một quy định mà họ cho rằng đã bị đảng cánh tả Morena, bên đang chiếm đa số trong cơ quan lập pháp, vi phạm.

Theo truyền thông địa phương, cuộc tranh luận xoay quanh kế hoạch cải cách cơ quan giám sát minh bạch của chính quyền thành phố.

Các nghị sĩ Mexico túm tóc, ẩu đả trong cuộc họp lập pháp (Video: X).

Một đoạn video từ hiện trường cho thấy ít nhất 5 nghị sĩ thuộc cả hai đảng tranh cãi gay gắt; các bên huých khuỷu tay, kéo tóc nhau khi các nghị sĩ của đảng Morena tìm cách đưa các nghị sĩ PAN rời khỏi bục, bất chấp việc họ từ chối rời đi.

“Chúng tôi giành bục phát biểu một cách ôn hòa, không động chạm tới bất kỳ ai, nhưng nhóm đa số trong cơ quan lập pháp cùng các đồng minh đã quyết định giành lại quyền kiểm soát bàn chủ tọa bằng bạo lực”, ông Andres Atayde, trợ lý của các nghị sĩ PAN, nói tại cuộc họp báo sau sự việc.

Bà Daniela Alvarez, một trong các nghị sĩ PAN tiến lên bục, nói với phóng viên: “Không chỉ hung hăng, mà còn đáng tiếc khi đây lại là đảng cầm quyền đa số của thành phố này".

Sau vụ xô xát, các nghị sĩ PAN rời khỏi phòng họp, và phe đa số Morena tiếp tục phiên thảo luận khi không có phe đối lập.

Sau đó, người phát ngôn của Morena, Paulo Garcia, nói với đài Milenio rằng: “Điều khiến chúng tôi rất lo ngại là việc phe đối lập có hệ thống sử dụng bạo lực thay cho lập luận, trong bối cảnh họ không thể tranh luận".