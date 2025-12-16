BBC lên tiếng sau khi bị Tổng thống Mỹ kiện và đòi bồi thường 10 tỷ USD

Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện hãng tin Anh BBC (Ảnh: Reuters).

BBC cho biết họ sẽ theo đuổi việc bảo vệ lập trường của mình trước vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm vào hãng tin Anh.

Ông Trump đã đệ đơn kiện BBC liên quan đến việc hãng tin này cắt ghép bài phát biểu ông đọc trước những người ủng hộ tại Washington trước khi họ xông vào Điện Capitol năm 2021. Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu mức bồi thường 10 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ cáo buộc BBC đã “cố ý, ác ý và mang tính lừa dối” khi biên tập bài phát biểu của ông trước cuộc bạo loạn.

Trong đơn kiện nộp tối 15/12, ông Trump yêu cầu 5 tỷ USD tiền bồi thường cho mỗi cáo buộc, gồm tội phỉ báng ông, và hành vi vi phạm Luật Thực hành Thương mại Gian dối và Không công bằng của bang Florida.

Đoạn biên tập của chương trình Panorama, được cắt ghép từ các phần trong bài phát biểu của ông cách nhau gần một giờ, tạo cảm giác rằng ông Trump đã kích động bạo loạn.

BBC đã xin lỗi ông Trump vào tháng trước, nhưng bác bỏ yêu cầu bồi thường của ông và không đồng ý rằng có “cơ sở cho một khiếu nại phỉ báng”.

Một người phát ngôn của BBC nói: “Như chúng tôi đã nói rõ trước đây, chúng tôi sẽ bảo vệ quan điểm trong vụ việc này. Chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận thêm về các thủ tục pháp lý đang diễn ra".

Tháng trước, ông Trump nói rằng ông dự định kiện BBC liên quan đến bộ phim tài liệu, được phát sóng tại Anh trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Trước khi ông Trump đệ đơn kiện, các luật sư của BBC đã đưa ra phản hồi đối với các cáo buộc của Tổng thống. Họ cho biết BBC không có ác ý trong việc chỉnh sửa và rằng ông Trump không bị tổn hại bởi chương trình, vì ông đã tái đắc cử không lâu sau khi chương trình được phát sóng.

Họ cũng nói BBC không có quyền, và không phân phối, chương trình Panorama trên các kênh tại Mỹ. Mặc dù phim tài liệu có sẵn trên BBC iPlayer, nhưng chỉ giới hạn cho khán giả tại Anh.

Đây là vụ kiện mới nhất trong một loạt vụ kiện mà ông Trump đã nộp nhằm vào các tổ chức truyền thông. Trước đây, ông đã kiện nhiều công ty truyền thông Mỹ với số tiền lớn, và trong một số trường hợp đã đạt được các thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu USD.