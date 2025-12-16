Lâm Đồng thu hồi toàn bộ 1.428ha đất của siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đất của dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Sài Gòn Đại Ninh) từ Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Trước đó, hơn 1.428ha đất nói trên đã được tỉnh Lâm Đồng giao, cho thuê và cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Lý do của quyết định thu hồi là Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm Luật Đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng.

Sau thông báo, Công ty Sài Gòn Đại Ninh, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm xử lý tài sản trên đất.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được mệnh danh là Vịnh Hạ Long thu nhỏ ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, có địa chỉ tại xã Đức Trọng, xã Ninh Gia và xã Tà Hine. Dự án có tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ và là siêu dự án ở Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án chỉ thi công được khoảng hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác. Chủ đầu tư chỉ mới rót 2.296 tỷ đồng vào dự án.

Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ xác định dự án Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra sai phạm về đất đai, đầu tư, nên yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Bên trong dự án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung thanh tra, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh cũng gắn với hàng loạt vấn đề tiêu cực, khiến nhiều quan chức vướng vào lao lý. Trong đó, hồi tháng 3/2023, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh bị Bộ Công an bắt về hành vi nhận hối lộ.

Đến tháng 8/2023, cựu Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ Trần Bích Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án Nhận hối lộ.

Đầu tháng 1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định dự án Sài Gòn Đại Ninh từng để mất nhiều ha rừng (Ảnh: Minh Hậu).

Đến cuối tháng 1/2024, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử, tuyên phạt Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí 3 năm tù về tội Đưa hối lộ; cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận 5 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 6 năm 6 tháng tù cùng về tội Nhận hối lộ.

Liên quan các sai phạm tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan chức năng đã tuyên án phạt tù đối với cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh cùng nhiều cán bộ khác.