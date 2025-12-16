TPHCM chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp Hội đồng bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật ở TPHCM năm 2025.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với thành phố, gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước. Nổi bật trong đó là kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, dấu mốc lịch sử trọng đại, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tại TPHCM, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức thành công, tạo sự đồng thuận trong định hướng phát triển.

Đặc biệt, TPHCM vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây là niềm tự hào chung của các thế hệ, tiếp thêm động lực để thành phố không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho người dân.

Trong bối cảnh đó, việc xem xét và bình chọn các dấu ấn tiêu biểu phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm lựa chọn đúng những kết quả thật sự nổi bật, có ý nghĩa. Các dấu ấn được xác định phải mang tính phổ biến, đại diện và thống nhất, phản ánh đặc trưng chung của TPHCM mới, đồng thời gắn với đời sống nhân dân, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Văn hóa và Thể thao (Thường trực Hội đồng bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của TPHCM năm 2025) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TPHCM tổ chức họp bình chọn 15 dấu ấn trong số 65 dấu ấn đã được đề xuất. Kết quả cần trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau đó, thành phố tiếp tục lựa chọn 10 dấu ấn nổi bật từ kết quả nêu trên.