Vụ đập gương, cào xước Mercedes ở Hà Nội: Công an kết luận tổng thiệt hại

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường, ngày 13/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có kết quả giám định thiệt hại đối với chiếc xế hộp.

Theo đó, chiếc Mercedes GLC200 của chị Đ.B.N. (36 tuổi) được xác định có nhiều vết xước xung quanh xe và buộc phải sơn sửa.

Cụ thể, phần ba đờ sốc phía trước bên phải có chi phí khắc phục 400.000 đồng; góc phía trên cánh cửa bên phải 300.000 đồng. Khu vực cánh cửa bên phải có các vết xước với chi phí sửa chữa lần lượt 300.000 đồng đối với 1 vết xước và 400.000 đồng đối với 2 vết xước. Cánh cửa phía sau bên phải có chi phí sửa chữa 600.000 đồng.

Tại khu vực hông xe sau bên phải, chi phí xử lý là 300.000 đồng đối với 1 vết xước và 500.000 đồng đối với 3 vết xước. Cạnh phía sau nắp bình xăng có chi phí sửa chữa 200.000 đồng. Mặt ngoài tai xe phía sau bên phải có chi phí 600.000 đồng.

Chiếc GLC200 bị rạch xước sơn (Ảnh: B.N.).

Đối với phần mặt ngoài ốp kim loại dưới kính xe phía sau, chi phí sửa chữa là 400.000 đồng đối với 1 vết xước và 700.000 đồng đối với 3 vết xước. Phần cạnh ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái được sơn bả với chi phí 600.000 đồng.

Riêng mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ cụm đèn phía trước phải thay mới, cơ quan điều tra xác định chi phí là 51 triệu đồng.

Tổng chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe là 56,3 triệu đồng.

Theo luật sư, trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, khung hình phạt mà người có hành vi làm hư hỏng chiếc xe sẽ phải đối mặt là 2-7 năm tù, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cũng theo luật sư, với tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan điều tra có quyền xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, bất chấp việc bị hại có yêu cầu hay không.

Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội.

Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái... chiếc xe của chị N. đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Chị N. cũng cho hay, đến nay, chị chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ những người phá xe. Theo đánh giá của gara, chi phí để sửa chữa chiếc GLC200 là gần 120 triệu đồng.