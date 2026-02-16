Tối 15/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vui mừng báo tin, có một bệnh nhi đã được cha mẹ đến nhận ngày cận Tết, trước khi phải chuyển sang trung tâm bảo trợ trẻ em.

Đó là trường hợp của "cu Tí", cái tên thân thuộc được các y bác sĩ đặt cho bé trai. Trước đó, bé nhập viện khi mới 15 ngày tuổi, trong tình trạng nhiễm trùng sơ sinh nặng, vàng da ứ mật, phải nằm phòng hồi sức tại khoa Sơ sinh và cách ly với mẹ.

Quá trình điều trị tích cực, các bác sĩ phát hiện bé bị lao phổi nặng, cần thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP), điều trị kháng sinh và kháng lao.

Bé trai được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong những ngày cha mẹ bất ngờ mất tích (Ảnh: BV).

Trong lúc điều trị được gần 3 tuần, các bác sĩ bỗng không liên lạc được với gia đình. Nhiều ngày sau đó, cha mẹ đột ngột không đến thăm bé nữa.

Bệnh nhi được chuyển sang đơn vị Hồi sức tích cực Nhiễm, rồi chuyển khoa Nhiễm khi hết tuổi sơ sinh. Gần đây, bé được các nhân viên y tế hoàn thiện hồ sơ như các trường hợp trẻ bị bỏ rơi, để sẵn sàng chuyển sang trung tâm bảo trợ xã hội.

"Mỗi ngày, con lớn dần lên trong tình yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý trong khoa. Các cô chăm bẵm cho con từng cữ sữa, liều thuốc. Con rất bám hơi người, hay dỏng tai khi nghe tiếng các cô chú bước lại gần, và con cũng thích được bế trên tay rồi ngủ ngon lành.

Dù bận rộn với công việc chuyên môn, khoa vẫn luôn sắp xếp ca trực để chăm sóc, tắm rửa, che chắn gió về đêm, quạt mát ban ngày cho con. Con tăng ký, bú giỏi, được rút ống sonde dạ dày và giảm thuốc chích, ngày càng ríu rít hóng chuyện.

Con chưa kịp làm khai sinh, trong hồ sơ vẫn là "con bà", nên các cô vẫn gọi yêu là cu Tí", thành viên ê-kíp điều trị chia sẻ.

Những ngày cận Tết, nhìn bé nằm ngủ ngoan khi các anh chị khác xuất viện rồi về cùng gia đình, các nhân viên y tế không khỏi xót xa. 26 tháng Chạp, khi cả khoa đang tất bật khám bệnh, hoàn tất hồ sơ cho các bé xuất viện về quê ăn Tết, có vợ chồng rụt rè vào khoa, báo là cha mẹ của bé.

Sau khi họ xuất trình giấy tờ, thực hiện đúng thủ tục xác nhận với đơn vị hành chính, có sự xác minh của công an khu vực, các nhân viên y tế vỡ òa, vì bé trai cuối cùng cũng được sum họp với gia đình.

Các nhân viên y tế hạnh phúc khi "cu Tí" được mẹ đón về ngày cận Tết (Ảnh: BV).

Kể với bác sĩ, người mẹ cho biết thời điểm bé vào viện, chị phát hiện lao màng não và lao màng phổi, nằm mê man nhiều ngày. Cha bé vừa phải chăm sóc vợ, vừa phải lo cho các con lớn, hoàn cảnh rất khó khăn nên họ gửi tạm bé lại bệnh viện.

Đến nay, ngay khi vừa khỏe lại và được cho xuất viện, vợ chồng họ quyết định đến Bệnh viện Nhi đồng 2 đón con ngay, sau gần 2 tháng xa cách.

Hiểu được nỗi lo lắng của cha mẹ bệnh nhi về chi phí điều trị, ngoài quyền lợi về bảo hiểm y tế, bé trai được phòng Công tác xã hội của bệnh viện và các mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ chi phí để cả nhà đi xe về. Bé cũng được bệnh viện gửi nhiều tã và sữa cũng như vật dụng cá nhân đủ dùng trong vài tháng.

Các bác sĩ cũng nhắc nhở cha mẹ đưa bé đi tái khám đều đặn để tuân thủ liệu trình điều trị lao. Nếu điều trị đúng và đủ, sức khỏe bệnh nhi sẽ ổn định.