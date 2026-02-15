Lừa đổi tiền mới dịp Tết để chiếm đoạt gần 460 triệu đồng

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Trương Vũ Tứ (SN 1989, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đầu tháng 2, do thua lỗ nặng từ đầu tư tiền điện tử, Tứ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả.

Đối tượng Trương Vũ Tứ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới tăng cao vào dịp cuối năm, Tứ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nhận tiền để đổi các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Mặc dù đã nghỉ việc tại một ngân hàng ở Đà Nẵng từ tháng 1, Tứ vẫn sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để liên hệ với nhiều người quen, đưa ra thông tin gian dối về khả năng đổi tiền mới không mất phí nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng vào quá trình làm việc trong lĩnh vực ngân hàng của Tứ, nhiều người đã chuyển tiền theo yêu cầu để đổi tiền mới.

Sau khi nhận tiền, Tứ không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền này để tiếp tục đầu tư tiền điện tử, trả nợ cá nhân. Bước đầu, công an xác định Tứ đã chiếm đoạt gần 460 triệu đồng của 10 bị hại bằng thủ đoạn trên.