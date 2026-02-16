Mỗi độ xuân về, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy lại tổ chức buổi họp mặt tất niên thân tình để hướng đến năm mới, dành cho các bệnh nhân đã và đang điều trị tại đây.

"Chỉ mong các cô chú, anh chị hãy giữ vững niềm tin"

Buổi tiệc tất niên Tết Nguyên đán 2026 diễn ra trong không gian ấm cúng, do chính đội ngũ nhân viên y tế trang trí từ sáng sớm. 32 bệnh nhân cùng nhau quây quần, chia sẻ và nhìn lại chặng đường điều trị với nhiều cảm xúc đan xen.

Hơn 30 bệnh nhân tham gia bữa cơm tất niên cùng nhân viên y tế khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Trong số những gương mặt trở về "mái nhà xưa", có chị Như Thi (32 tuổi, trú tại TPHCM). Ít ai biết rằng, để có được phong thái tự tin và công việc ổn định như hiện tại, chị đã trải qua thời gian dài gắn bó với phòng tập phục hồi chức năng ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhiều năm trước, Như Thi được mẹ đưa vào viện trong tình trạng lở loét da nặng nề, phải chuyển vào khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc vết thương.

Thời điểm đó, nữ bệnh nhân được xác định bị biến chứng lupus ban đỏ nặng, viêm màng não tủy. Cô liệt tứ chi nên không thể đứng lên, hai tay gần như không hoạt động, mọi sinh hoạt lệ thuộc hết vào gia đình.

Nhiều nụ cười tại bữa cơm tất niên ở khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

“Lúc đó, người nhà chỉ hy vọng bạn ngồi dậy được là họ hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi cho bệnh nhân dùng điện kích thích, tập đứng, tập vận động và sử dụng bàn xiên. Khi bệnh nhân ngồi được, gia đình lại kỳ vọng bạn có thể đi được, nhưng thân thể Thi lúc đó rất yếu.

Theo thời gian, bệnh nhân hồi phục từng bước một, từ nằm chuyển sang đứng, đứng chuyển sang tự ngồi thẳng. Và dần dần, Như Thi có thể tự di chuyển từ giường qua xe lăn", BSCK2 Lưu Thị Thanh Loan, quản lý khoa Phục hồi chức năng nói.

Trải qua 6 năm ròng rã điều trị, bệnh nhân được xuất viện. Thậm chí, cô đã có thể làm công việc bán hàng để nuôi sống bản thân. Gặp lại y bác sĩ, kỹ thuật viên từng đồng hành suốt chặng đường dài, cô gái không giấu được sự nghẹn ngào.

“Những ngày đầu tập luyện là thử thách lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nhờ sự tận tâm của y bác sĩ, kỹ thuật viên cùng sự sẻ chia từ các bệnh nhân khác, tôi dần lấy lại niềm tin và kiên trì vượt qua.

Hôm nay trở về, tôi chỉ mong các cô chú, anh chị hãy giữ vững niềm tin. Phục hồi là điều hoàn toàn có thể”, Như Thi bày tỏ.

Điểm tựa tinh thần trên hành trình tìm lại cuộc đời

Không chỉ những người trẻ, hành trình hồi phục của các bệnh nhân lớn tuổi tại khoa cũng mang đến những cảm xúc đặc biệt. Từng là bệnh nhân tai biến nặng, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến vợ, ông Lê Năng Đắc (TPHCM) nay đã có thể đi lại sau hơn 3 năm điều trị.

Bệnh nhân tham gia buổi họp mặt nhận được những món quà ý nghĩa do nhân viên y tế chuẩn bị (Ảnh: BV).

Giữa không khí ấm áp của buổi tiệc, ông chậm rãi cất lời chúc Tết: "Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người sức khỏe". Dù chưa tròn vành rõ chữ, nhưng đó là thành quả của hàng nghìn ngày nỗ lực không ngừng.

Nhìn chồng có hành trình hồi phục kỳ diệu, bà Nguyễn Thị Thanh An (vợ ông Đắc) xúc động kể, khi mới vào viện chồng bà phải di chuyển bằng xe lăn, mỗi lần tập đi cần đến hai người dìu.

Nhờ kiên trì tập luyện, nay ông đã đi lại được khi có 1 người hỗ trợ, khả năng nói cũng cải thiện rõ rệt và người xung quanh có thể hiểu được.

BSCK2 Lưu Thị Thanh Loan chia sẻ, mỗi buổi tất niên tại khoa không chỉ là dịp gặp mặt cuối năm, mà còn là cơ hội nhìn lại những "quả ngọt" của hành trình bền bỉ.

Khi thấy bệnh nhân cũ quay về trong trạng thái vui vẻ, khỏe mạnh, đội ngũ y bác sĩ cảm nhận rất rõ giá trị công việc mình đang làm. Họ hạnh phúc, vì đã góp phần đưa người bệnh quay trở lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh các món ăn cùng những tiết mục giao lưu văn nghệ, buổi tiệc còn đong đầy yêu thương khi những món quà thân tình do khoa chuẩn bị được chính các bệnh nhân tự tay lựa chọn để trao tặng cho nhau.

Buổi tất niên tại khoa Phục hồi chức năng giúp bệnh nhân có thêm điểm tựa tinh thần trên hành trình điều trị (Ảnh: BV).

Những món quà như một lời động viên thầm lặng nhưng đầy ấm áp, lan tỏa tinh thần đồng cảm và sẻ chia, tương thân tương ái.

Trải qua hơn một thập kỷ duy trì, tiệc tất niên của khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã dần trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp cho người bệnh trên hành trình tìm lại cuộc đời.