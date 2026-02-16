Thương mại điện tử “thanh lọc” khắc nghiệt: Lazada, Shopee… ứng phó ra sao?

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) như Lazada, Shopee, TikTok Shop... bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động hơn trong việc kích cầu tiêu dùng.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, nhiều chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai sớm nhằm giữ chân người dùng và cải thiện thị phần khi thị trường không còn tăng trưởng nóng.

"Siết" hàng chính hãng, mở cửa đón hàng ngoại

Tập trung vào chất lượng là "xương sống" trong chiến lược dài hạn của Lazada. Đáng chú ý, sàn này vừa mở rộng nguồn cung hàng chính hãng quốc tế bằng cách đưa hàng triệu sản phẩm từ Gmarket (Hàn Quốc) và TMall về Việt Nam.

Với chính sách giao hàng trong 7 ngày và đổi trả linh hoạt trong 30 ngày, Lazada đang nỗ lực nâng cấp trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới cho người dùng Việt.

Tương tự, Shopee tiếp tục củng cố vị thế thông qua các chuỗi Mega Sale định kỳ và siết chặt tiêu chí xét duyệt Shopee Mall. Đến nửa đầu năm 2025, Shopee Mall đã ghi nhận 28 triệu người mua sắm tích cực, trong đó 40% là khách hàng mới.

Thống kê cho thấy, các chương trình miễn phí vận chuyển cho hàng cồng kềnh và giá trị cao đã giúp người dùng tiết kiệm ước tính 45.000 tỷ đồng.

Thương mại điện tử sắp “thanh lọc” khắt nghiệt: Lazada, Shopee… ứng phó ra sao? (Ảnh: IT).

Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số địa phương

Ứng dụng AI đang trở thành "vũ khí" mới của các sàn để tối ưu hóa hành trình mua sắm. Từ trợ lý AI hỗ trợ phản hồi khách hàng đến tính năng tự động tạo video ngắn và tóm tắt sản phẩm, công nghệ giúp người dùng ra quyết định nhanh chóng hơn.

Song song với đó, TikTok Shop và Shopee đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) đưa đặc sản OCOP vươn ra quốc tế. Việc kết hợp giữa nội dung số và thương mại (Social Commerce) đã giúp các sản phẩm địa phương từ Đà Nẵng, Thái Nguyên... tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách trực diện hơn.