Thương mại điện tử “thanh lọc” khắc nghiệt: Lazada, Shopee… ứng phó ra sao?
(Dân trí) - Dù tổng giá trị giao dịch năm 2025 tăng trưởng 26%, đạt hơn 458.000 tỷ đồng, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang bước vào giai đoạn "thanh lọc" khắc nghiệt.
Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) như Lazada, Shopee, TikTok Shop... bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động hơn trong việc kích cầu tiêu dùng.
Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, nhiều chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai sớm nhằm giữ chân người dùng và cải thiện thị phần khi thị trường không còn tăng trưởng nóng.
"Siết" hàng chính hãng, mở cửa đón hàng ngoại
Tập trung vào chất lượng là "xương sống" trong chiến lược dài hạn của Lazada. Đáng chú ý, sàn này vừa mở rộng nguồn cung hàng chính hãng quốc tế bằng cách đưa hàng triệu sản phẩm từ Gmarket (Hàn Quốc) và TMall về Việt Nam.
Với chính sách giao hàng trong 7 ngày và đổi trả linh hoạt trong 30 ngày, Lazada đang nỗ lực nâng cấp trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới cho người dùng Việt.
Tương tự, Shopee tiếp tục củng cố vị thế thông qua các chuỗi Mega Sale định kỳ và siết chặt tiêu chí xét duyệt Shopee Mall. Đến nửa đầu năm 2025, Shopee Mall đã ghi nhận 28 triệu người mua sắm tích cực, trong đó 40% là khách hàng mới.
Thống kê cho thấy, các chương trình miễn phí vận chuyển cho hàng cồng kềnh và giá trị cao đã giúp người dùng tiết kiệm ước tính 45.000 tỷ đồng.
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế số địa phương
Ứng dụng AI đang trở thành "vũ khí" mới của các sàn để tối ưu hóa hành trình mua sắm. Từ trợ lý AI hỗ trợ phản hồi khách hàng đến tính năng tự động tạo video ngắn và tóm tắt sản phẩm, công nghệ giúp người dùng ra quyết định nhanh chóng hơn.
Song song với đó, TikTok Shop và Shopee đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) đưa đặc sản OCOP vươn ra quốc tế. Việc kết hợp giữa nội dung số và thương mại (Social Commerce) đã giúp các sản phẩm địa phương từ Đà Nẵng, Thái Nguyên... tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách trực diện hơn.
Thị trường bước vào kỷ nguyên "thanh lọc"
Số liệu từ nền tảng YouNet cho thấy thị trường TMĐT đang trải qua quá trình sàng lọc mạnh mẽ. Dù số lượng nhà bán giảm 5,6%, nhưng doanh thu bình quân mỗi nhà bán lại tăng tới 33%. Điều này chứng tỏ dòng tiền đang tập trung vào các thương hiệu uy tín và hàng chính hãng.
Người tiêu dùng năm 2026 không còn chỉ quan tâm đến giá rẻ. Họ đòi hỏi sự minh bạch, uy tín và một trải nghiệm mua sắm đồng bộ giữa các kênh.
Những sàn TMĐT không thể đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ hậu mãi sẽ sớm bị loại khỏi cuộc chơi trong "kỷ nguyên số hóa toàn diện" này.