Bắt khẩn cấp tài xế xe Bentley đuổi đánh người ở TPHCM

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Mã Thanh (SN 1977) và Ngô Duy Đông (SN 1977, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mã Thanh (bìa trái) và Đông bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vào khoảng 2h30 ngày 10/2, Mã Thanh lái xe hiệu Bentley trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế L.N.T. (SN 1992) cầm lái, chở theo hành khách là anh N.V.H.A. (SN 1987).

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng để trao đổi, sau đó xảy ra cự cãi. Một lúc sau, Ngô Duy Đông (SN 1977, ngụ TPHCM) chạy xe máy đến hỗ trợ Mã Thanh.

Trong khi cự cãi, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đuổi đánh anh H.A.. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và Công an phường Bến Thành phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã mời những người liên quan đến trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TPHCM cho biết đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đánh nhau, sử dụng hung khí hoặc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông.

Nhà chức trách đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với các hành vi coi thường pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội.