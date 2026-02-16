Bệnh nhân tử vong, bác sĩ bị tố “lơ là”: Hội đồng chuyên môn kết luận gì?

Liên quan đến vụ bệnh nhân tử vong sau một ngày nhập viện, người nhà tố bác sĩ "lơ là", livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, ngày 15/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau có kết luận của hội đồng chuyên môn về diễn biến ca bệnh.

Theo đó, hội đồng chuyên môn khẳng định bệnh nhân T.T.Y. (84 tuổi, trú tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm, có hội chứng Cushing do thuốc và nhiều bệnh nền phức tạp.

Bệnh viện cho hay, việc xử trí kháng sinh, bù dịch, cân bằng điện giải và cấp cứu hồi sinh tim, phổi tích cực đã được thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.

"Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, có theo dõi diễn biến và y lệnh; không ghi nhận sai sót chuyên môn trong quá trình thăm khám, điều trị và cấp cứu người bệnh", theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Hình ảnh phòng bệnh được cho là nơi bệnh nhân Y. điều trị xuất hiện trong clip trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Về phản ánh nhân viên y tế thiếu tinh thần trách nhiệm, theo Bệnh viện đa khoa Cà Mau, qua xác minh từ các nhân chứng cùng phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng đã có mặt ngay khi nhận thông tin từ người nhà để thăm khám và xử trí.

Lãnh đạo bệnh viện xác định thông tin nhân viên y tế “lướt Facebook” hay “thờ ơ” là không chính xác. Nhân viên đang thực hiện nhập liệu hồ sơ chuyên môn trên hệ thống máy tính. Bệnh viện cho biết không có bằng chứng về việc chậm trễ xử trí khi người bệnh diễn tiến nặng.

Phía bệnh viện cũng cho biết, trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo Khoa Lão học (nơi bệnh nhân Y. điều trị) và bác sĩ điều trị đã trực tiếp thăm khám, giải thích kỹ về tình trạng bệnh nặng, tiên lượng xấu với người chăm sóc trực tiếp.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/2, bà T.T.Y. nhập viện do sưng đau bàn tay phải. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, hội chứng Cushing do sử dụng thuốc.

Tối 11/2, bệnh nhân lừ đừ, mệt và được truyền dịch, theo dõi sát. Đến khoảng 21h30, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu. Kíp trực tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng các biện pháp cấp cứu theo phác đồ. Sau 30 phút hồi sức tích cực không cải thiện, bệnh nhân tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, trên nền hội chứng Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Sau đó, tài khoản Facebook L.D., được cho là người nhà nữ bệnh nhân T.T.Y., đã đăng hình ảnh bác sĩ cấp cứu cho bà Y. tại giường bệnh. Trong clip có nhiều lời lẽ thể hiện sự bức xúc, cho rằng bác sĩ không cho bệnh nhân chuyển viện. Khi người nhà đến báo bà Y. có dấu hiệu bất thường, nhân viên trực vẫn xem điện thoại, “lơ là” trách nhiệm.

Với trường hợp nữ bệnh nhân T.T.Y. tử vong, Sở Y tế tỉnh Cà Mau nhận định bước đầu rằng đây là trường hợp nhiễm trùng huyết nặng, diễn tiến nhanh trên bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền và tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng thuốc kéo dài, nguy cơ tử vong cao, mặc dù đã được điều trị tích cực.

Sở cũng đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh này tiếp tục rà soát hồ sơ bệnh án, đánh giá chuyên môn sâu hơn. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định để bảo đảm khách quan, minh bạch.