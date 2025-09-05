Thị trường ô tô Việt Nam vẫn đua ưu đãi, có xe được giảm cả trăm triệu đồng

Do nửa đầu tháng 9 vẫn trùng với tháng 7 âm lịch (dịp thấp điểm thường niên của thị trường ô tô Việt Nam), nhiều hãng xe như Toyota, Honda, Mitsubishi hay Subaru không chỉ duy trì chương trình ưu đãi, mà còn gia tăng khuyến mại cho một số mẫu xe nhằm thu hút sự quan tâm của người dùng. Chi tiết như sau:

Bước sang tháng 9, Toyota Việt Nam tiếp tục hỗ trợ lệ phí trước bạ cho 5 mẫu xe, gồm: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross. Tuy nhiên, mức ưu đãi của Toyota Vios được nâng lên 100% lệ phí trước bạ, thay vì 50% như tháng trước.

Chính sách này giúp giá bán thực tế của Toyota Vios được giảm 46-54 triệu đồng tùy phiên bản, hạ còn 412-491 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của mẫu sedan hạng B trong tháng 9 đang dễ tiếp cận ngang một mẫu xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (niêm yết 360-455 triệu đồng).

Toyota Vios đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B sau 7 tháng đầu năm 2025, lũy kế doanh số đạt 6.478 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio cũng được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; Yaris Cross và Corolla Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Những mẫu xe này (trừ Vios) đều được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Với những sản phẩm kể trên, không phải mẫu xe nào cũng được hưởng mức giảm tiền mặt tương đương với giá trị hỗ trợ lệ phí trước bạ. Có xe chỉ được giảm một phần, phần còn lại được quy đổi thành quà tặng phụ kiện.

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm tối đa Giá ưu đãi Veloz Cross CVT 638.000.000 64.000.000 574.000.000 Veloz Cross CVT TOP 660.000.000 66.000.000 594.000.000 Avanza Premio MT 558.000.000 56.000.000 502.000.000 Avanza Premio CVT 598.000.000 60.000.000 538.000.000 Yaris Cross Xăng 650.000.000 16.500.000 633.500.000 Yaris Cross HEV 765.000.000 19.000.000 746.000.000 Corolla Cross Xăng 820.000.000 41.000.000 779.000.000 Corolla Cross HEV 905.000.000 23.000.000 882.000.000

Chi tiết mức giảm tiền mặt thực tế của Toyota Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross (Đơn vị: Đồng).

Honda

Ưu đãi tháng 9 của Honda Việt Nam không thay đổi so với tháng trước. Trong đó, Civic e:HEV RS là mẫu xe có giá trị ưu đãi lớn nhất, 100% lệ phí trước bạ, nhưng chỉ áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá bán thực tế của Honda Civic e:HEV RS VIN 2024 được giảm trực tiếp 100 triệu, hạ còn 899 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hai biến thể G và RS của Honda Civic cũng được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 39,5 triệu và 44,5 triệu đồng, hạ còn 749,5 triệu và 844,5 triệu đồng. Ngoài Civic (G và RS), BR-V (cả hai phiên bản), HR-V G (bản tiêu chuẩn) và CR-V (G và L) cũng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức tương tự.

Honda City, sản phẩm chủ lực của hãng xe Nhật Bản vẫn tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 50-57 triệu đồng, đưa giá bán hạ còn 449-512 triệu đồng, nhưng vẫn đang cao hơn giá ưu đãi của Toyota Vios trong tháng 9.

Mitsubishi

Chương trình ưu đãi của Mitsubishi Việt Nam vẫn gọi tên những sản phẩm quen thuộc.

Trong đó, tất cả các phiên bản của Mitsubishi Triton giờ đây được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thay vì 50% như tháng trước, đồng thời đi kèm quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 40-56 triệu, hạ giá bán của mẫu bán tải này còn 615-868 triệu đồng.

Mitsubishi Triton được hãng xe Nhật gia tăng ưu đãi ở tháng 9 trong bối cảnh sức tiêu thụ sụt giảm ở tháng 8, bị “đồng hương” Toyota Hilux vượt qua (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về Mitsubihi Xpander, phiên bản số sàn lắp ráp trong nước (MT, VIN 2024) sang tháng 9 chỉ còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thay vì 100% lệ phí như tháng trước. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 28 triệu, hạ giá từ 560 triệu xuống 532 triệu đồng.

Bù lại, hai phiên bản số tự động (AT) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia được gia tăng mức hỗ trợ lệ phí, từ 50% lên 100% trong tháng 9. Ưu đãi này tương đương với mức giảm 60-66 triệu, hạ giá hai phiên bản này từ 598-658 triệu xuống 538-592 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách mua Mitsubihsi Xpander còn nhận được phiếu nhiên liệu hoặc 1 năm bảo hiểm và camera 360 độ tùy phiên bản (Ảnh: MMV).

Chương trình khuyến mại của các mẫu xe còn lại vẫn giữ nguyên. Trong đó, Mitsubishi Xpander Cross vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, Attrage và Xforce được ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản.

Biến thể tiêu chuẩn (GLX) của Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 60 triệu, hạ giá bán còn 539 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất (Premium và Ultimate) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tức giảm 34-35 triệu đồng, hạ giá còn 635-675 triệu đồng.

Riêng phiên bản Exceed (640 triệu đồng) của Mitsubishi Xforce vẫn không có khuyến mại trong tháng 9 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru

Hai mẫu xe của Subaru Việt Nam là Crosstrek và Forester tiếp tục duy trì chương trình giảm giá lớn trong tháng 9. Trong đó, hai phiên bản của Crosstrek được tặng thêm 1 bộ nâng cấp cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá ưu đãi Mức giảm Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1.098.000.000 999.000.000 99.000.000 Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer 1.268.000.000 1.129.000.000 139.000.000 Forester 2.0 iL 969.000.000 799.000.000 170.000.000 Forester 2.0 iL EyeSight 1.099.000.000 899.000.000 200.000.000 Forester 2.0 iS EyeSight 1.199.000.000 969.000.000 230.000.000

Chi tiết khuyến mại giảm giá của Subaru Crosstrek và Forester trong tháng 9 (Đơn vị: Đồng).