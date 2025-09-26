Mazda6 ngừng bán tại Việt Nam, tương lai Honda Accord ra sao?

Với doanh số liên tục bằng 0 trong các tháng 5, 6, 7 và 8, Mazda6 đang đứng trước ngưỡng cửa “khai tử” tại Việt Nam. Thông tin này chưa được Thaco xác nhận, và Mazda6 vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản nhưng theo chia sẻ từ phía đại lý thì dòng xe này đã hết hàng từ tháng 4.

Giới chuyên gia nhận định, lời tạm biệt của Mazda6 chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân là bởi sức tiêu thụ chưa tương xứng với một sản phẩm được đầu tư dây chuyền lắp ráp trong nước, đồng thời mẫu xe này không có bản nâng cấp tại thị trường quốc tế, thậm chí cũng bị “khai tử” tại nhiều quốc gia.

Năm 2024, Mazda6 tiêu thụ được tổng cộng 612 chiếc. Lũy kế doanh số 4 tháng đầu năm 2025 của mẫu xe này đạt 56 chiếc, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: Đại lý Mazda).

Nếu doanh số kém có thể là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Mazda6, vậy Honda Accord thì sao? Trong phân khúc sedan hạng D, Accord đang là sản phẩm “kén” khách nhất với lũy kế doanh số 8 tháng đầu năm chỉ đạt 24 chiếc, vẫn thua Mazda6 ngay cả khi mẫu xe của Mazda đã không có hàng từ tháng 4.

Chưa từng bán vượt 500 xe kể từ khi nâng cấp

Honda Accord hiện hành thuộc thế hệ thứ 10, ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2019 với giá bán 1,319 tỷ đồng. Hiệu ứng sản phẩm mới giúp mẫu xe này thu hút được một lượng khách hàng nhất định, nhưng vẫn chỉ có thể xếp cuối phân khúc trong năm 2020 với tổng cộng 285 chiếc được tiêu thụ.

Honda Accord được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Đại lý Honda).

Giá bán cao là rào cản chính của Honda Accord và ở năm 2020, mẫu xe này không có gói công nghệ an toàn (ADAS) để cạnh tranh với các đối thủ. Sang năm 2021, sức tiêu thụ của Accord giảm mạnh nhưng không xếp cuối phân khúc, chủ yếu do Kia Optima cần điều chỉnh dây chuyền lắp ráp trước khi được nâng cấp và đổi tên thành K5.

Cuối năm 2021, Honda Việt Nam bổ sung gói ADAS cho Accord nhưng vẫn giữ nguyên giá bán (1,319 tỷ đồng). Điều này giúp doanh số của mẫu xe được cải thiện trong năm 2022 nhưng không đáng kể, một lần nữa xếp cuối phân khúc.

Doanh số phân khúc sedan hạng D giai đoạn 2020-2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ năm 2023 trở đi, sức tiêu thụ của toàn bộ phân khúc sedan hạng D đều sụt giảm. Thị hiếu của khách Việt có sự chuyển hướng rõ rệt sang xe gầm cao, đồng thời thị trường giai đoạn này trở đi có nhiều lựa chọn SUV hấp dẫn trong tầm giá 1-1,4 tỷ đồng, như Ford Everest.

Là sản phẩm có sức tiêu thụ kém nhất phân khúc, Honda Accord chịu ảnh hưởng đáng kể bởi xu thế này. Lũy kế doanh số của mẫu xe Nhật Bản năm 2023 giảm tới 75,5% so với năm 2022, chỉ đạt 58 chiếc.

Đến năm 2024, Honda Accord là mẫu xe duy nhất ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng trong phân khúc, nhưng vẫn chỉ có thể xếp cuối. Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này là do trong năm 2024, Accord có nhiều chương trình giảm giá từ đại lý và nhà phân phối, với mức giảm trung bình lên tới hơn 200 triệu đồng.

Nhà phân phối không còn “mặn mà”

Từ cuối năm 2024, Honda Accord liên tục được nhà phân phối giảm trực tiếp 220 triệu đồng, thậm chí có thời điểm lên tới 250 triệu đồng. Sau khi áp dụng, giá bán thực tế của mẫu xe này được hạ xuống 1.069-1.099 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa thể cạnh tranh với các đối thủ.

Những ưu đãi giảm giá này được hãng xe Nhật duy trì đến đầu năm 2025, và dừng lại ở tháng 3. Từ tháng 4 đến nay, Accord không còn xuất hiện trong chương trình khuyến mại hàng tháng của Honda Việt Nam.

Nội thất của Honda Accord hiện hành (Ảnh: HVN).

Theo giới chuyên gia, đây có thể là động thái “buông tay” của hãng xe Nhật Bản với Honda Accord. Thậm chí trên các nền tảng mạng xã hội, các đại lý cũng không còn rao bán Accord nhiều như trước, thường chỉ đề cập khi đi kèm các chính sách “xả hàng”.

Tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, gian trưng bày của Honda là một trong những khu vực có quy mô lớn nhất, với tổng diện tích lên tới 1.500m2. Hãng xe Nhật đem tới dải sản phẩm đa dạng từ hai bánh cho đến bốn bánh, nhưng không có Accord.

Honda Accord là mẫu ô tô duy nhất “vắng bóng” ở gian trưng bày của hãng xe Nhật Bản tại VMS 2024 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Liệu Honda Accord có bị “khai tử” tại Việt Nam?

Có thể thấy, Honda Accord đang rơi vào khả năng bị “khai tử” tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, có lẽ mẫu xe này sẽ không sớm nói lời từ biệt với thị trường nước ta như Mazda6. Thậm chí, từng có thông tin cho rằng Accord mới sẽ được đưa về Việt Nam trong năm nay.

Honda Accord thế hệ thứ 11 đã được ra mắt Thái Lan từ năm 2023. Đến năm 2025, mẫu xe này tiếp tục đón nhận một số nâng cấp (Ảnh: Honda).

Honda Accord có thể không đem về lợi ích doanh số, nhưng sự hiện diện của mẫu xe này vẫn có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng hình ảnh của hãng xe Nhật bản tại nước ta. Honda Việt Nam đang đẩy mạnh dải sản phẩm hybrid, với nhiều mẫu xe xăng lai điện đã được giới thiệu như: CR-V, HR-V và Civic.

Những sản phẩm này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại thị trường này, Honda Accord cũng chỉ còn duy nhất tùy chọn hybrid, nên vẫn có khả năng về Việt Nam để làm đầy danh mục sản phẩm.