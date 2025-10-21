Hupuna Group và dấu ấn trong ngành bao bì Việt

Hành trình và triết lý thương hiệu

Theo đại diện Hupuna, triết lý phát triển của công ty dựa trên bốn yếu tố “thấu hiểu - sáng tạo - thuận tiện - chất lượng”. Thay vì chỉ sản xuất theo yêu cầu, Hupuna đi sâu vào việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những giải pháp bao bì tối ưu nhất.

Ông Nguyễn Tiến Huy - Tổng giám đốc Hupuna Group - chia sẻ: “Mỗi sản phẩm bao bì là giải pháp cho bài toán của khách hàng. Chúng tôi đã từng tư vấn cho một hợp tác xã nông sản miền núi về việc sử dụng loại thùng carton 5 lớp, có khả năng chống ẩm và chịu lực tốt, giúp sản phẩm được bảo quản nguyên vẹn trong suốt hành trình vận chuyển đường dài đến các siêu thị lớn ở thành phố”.

Triết lý này thể hiện rõ trong từng chi tiết sản phẩm. Từ việc lựa chọn loại giấy carton với độ dày và GSM tiêu chuẩn để đảm bảo độ bền, đến việc xử lý chống ẩm, chống móp méo cho đến các công nghệ in hiện đại.

Hupuna sở hữu hệ thống văn phòng và kho tổng tại cả hai miền Bắc - Nam (Ảnh: Hupuna Group).

Đa dạng sản phẩm, đa dạng giải pháp

Bao bì carton là mảng chủ lực của Hupuna, bao gồm các loại thùng carton, hộp carton, hộp carton lạnh cao cấp. Các sản phẩm này được thiết kế với nhiều lớp (3-5-7 lớp); sóng (B, C, E, F, BC, BE, FE, BCE...), carton lạnh và kiểu nắp (nắp đối, nắp gài, nắp âm dương) khác nhau để phù hợp cho nhiều mục đích, từ đóng gói hàng tiêu dùng thông thường đến vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh bao bì carton, tem nhãn cũng là một sản phẩm quan trọng trong hoạt động in ấn của Hupuna. Các loại tem nhãn được thiết kế sắc nét, đa dạng về chất liệu và kích thước, giúp doanh nghiệp thể hiện rõ thông tin sản phẩm, tăng tính nhận diện thương hiệu và nâng cao giá trị thẩm mỹ cho bao bì.

Công ty cũng đầu tư mạnh vào công nghệ in flexo, in offset, in lụa, giúp sản phẩm vừa chắc chắn vừa truyền tải hiệu quả hình ảnh thương hiệu.

Quy trình duyệt bản in tại Hupuna (Ảnh: Hupuna Group).

Ngoài ra, Hupuna Group còn có dịch vụ tư vấn giải pháp trọn gói từ chọn chất liệu, thiết kế đến in ấn cho khách hàng có nhu cầu.

Trong hơn một thập kỷ, Hupuna đã cung cấp hàng triệu sản phẩm bao bì cho thị trường, trở thành đối tác tin cậy của hơn hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước, từ những hợp tác xã nông sản, chuỗi cà phê nhỏ tại Hà Nội, đến các doanh nghiệp xuất khẩu dược phẩm và điện tử quy mô lớn.

Hiện nay, Hupuna sở hữu hệ thống văn phòng và kho tổng tại cả hai miền Bắc - Nam, đảm bảo năng lực cung ứng nhanh chóng và linh hoạt.

Trong bối cảnh ngành bao bì đang chuyển dịch mạnh mẽ, Hupuna đặt mục tiêu đầu tư vào dây chuyền sản xuất hộp carton tự động và mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển các giải pháp đóng gói hàng thông minh nhằm đáp ứng xu hướng mới của thị trường.

“Hupuna không chỉ mong muốn củng cố vị thế trên thị trường nội địa mà còn hướng đến mục tiêu vươn ra thị trường Đông Nam Á, khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp Việt trong hành trình phát triển”, đại diện công ty cho hay.