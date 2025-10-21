Tô Dũng của "Gió ngang khoảng trời xanh" nói gì khi Doãn Quốc Đam bị chê?

Gió ngang khoảng trời xanh chiếu trên VTV3 là bộ phim được khán giả quan tâm khi sở hữu dàn diễn viên quen thuộc, nổi tiếng như: Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Tô Dũng…

Tạo hình của Tô Dũng trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: VTV).

Trong phim, Tô Dũng đóng vai Toàn - chồng của Trúc Lam (Quỳnh Kool đóng). Toàn là người đàn ông thực tế, chân thành nhưng khô khan, cục mịch và có phần gia trưởng.

Ngay từ khi phim phát sóng, nhân vật Toàn đã bộc lộ những tính cách gây nhiều tranh cãi. Anh thường xuyên càu nhàu, trách móc về chuyện vợ chi tiêu.

Ở những tập đầu, khán giả có phần không hài lòng khi Toàn thường xuyên soi xét hóa đơn mua sắm của vợ. Toàn còn quy kết vợ "đua đòi" khi mua quà tặng tân gia người bạn thân.

Tuy nhiên càng xem, khán giả thấy nhân vật này thực chất vẫn thương vợ, thương con. Trong khoảnh khắc vợ đau đớn sau khi sảy thai, Toàn đã tuôn trào cảm xúc. Phân đoạn này thể hiện sự day dứt và cả sự bất lực của một người chồng vốn sống nội tâm.

Trong tập 27 của Gió ngang khoảng trời xanh, màn đối thoại giữa 2 nhân vật Toàn và Lam làm "dậy sóng" mạng xã hội.

Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh quay này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hơn 3.000 bình luận, trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả yêu phim truyền hình Việt.

Hàng nghìn bình luận khen ngợi diễn xuất của cả 2 diễn viên, đặc biệt là Tô Dũng. Nhiều người cho rằng, vai Toàn là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong lối diễn nội tâm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tô Dũng cho biết, mọi phản ứng của khán giả đều nằm trong tính toán và dự liệu của anh cùng ê-kíp.

"Là một người diễn viên chuyên nghiệp, tôi thấy các đoạn diễn trong phim không khó. Tôi cũng đã đi cùng nhân vật đủ dài, trải qua nhiều chuyện, nhiều cảm xúc mới dẫn đến đoạn đối thoại ở tập 27. Trước khi quay, tôi đã chuẩn bị khá kỹ tâm lý nên cảnh này chỉ diễn 1 lần là xong", Tô Dũng nói.

Theo nam diễn viên, phản hồi mà anh nhận nhiều nhất là khán giả rất đồng cảm với nhân vật Toàn.

Tô Dũng thừa nhận rằng, nhiều lúc anh cũng rất khó chịu với nhân vật Toàn nhưng vẫn làm hết sức để cho ra hình ảnh một ông chồng có sự khó chịu, lèm bèm, tiêu cực, nhằm đẩy cảm xúc của mình lên.

"Tôi cũng đưa nhân vật của mình tới những lo toan cơm áo gạo tiền tới cùng cực để bật được tính cách của Toàn. Tôi muốn khán giả yêu ghét nhân vật của mình rõ ràng và vai Toàn đã làm được điều đó...", Tô Dũng nói.

Khi phóng viên hỏi: "Làm phim, được diễn chung với nhiều đồng nghiệp xinh đẹp như Quỳnh Kool, Bảo Thanh, Phương Oanh... có bao giờ anh "say nắng" bạn diễn?".

Tô Dũng khẳng định: "Tôi chưa từng "say nắng" vì đã xác định được công việc của mình. Vào vai Toàn, tôi áp lực khủng khiếp, quay mấy chục phân đoạn nhưng không có tiếng cười nào.

Các cảnh quay ở nhà riêng đều có khoảng 30-40 người trong phòng nhỏ, một ngày 10-12 phân đoạn nên tôi không có tâm trí nghĩ đến chuyện rung động, hay có tình cảm với ai đó".

Tô Dũng, nhạc sĩ Tuấn Cry, Minh Thu (từ trái qua) tại buổi luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp 2/9 vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tô Dũng tiết lộ rằng, anh sống được với nghề diễn mà không có nghề tay trái. Thu nhập của anh đến từ việc đi làm phim, đóng kịch và tiền lương nhận ở Nhà hát Kịch Việt Nam.

"Tôi đang làm nghệ thuật một cách thuần tuý mà không làm thêm gì. Thu nhập của diễn viên không dư dả để tích luỹ nhưng chúng tôi hạnh phúc vì được làm nghề, thỏa mãn đam mê với nghệ thuật", nam diễn viên tâm sự.

Diễn viên sinh năm 1991 cho biết, anh luôn đặt công việc sân khấu và truyền hình ngang hàng, thậm chí hai việc có thể bổ trợ cho nhau.

Anh chia sẻ thêm: "Khi làm phim truyền hình, diễn viên có thể quay lại nhiều lần, làm đến khi nào ưng ý thì thôi nhưng trên sân khấu chỉ diễn một lần. Chính sự tập trung trên sân khấu đã tôi luyện cho Tô Dũng, sau này đi làm phim tôi luôn có sự chủ động, hạn chế việc quay nhiều lần, tránh mang cảm giác khó chịu cho ê-kíp.

Bên cạnh đó, khi làm truyền hình lâu, lên sân khấu tôi diễn "đời" hơn, thoại gần gũi, tự nhiên hơn...".

Về những nhận xét Denis Đặng không hợp với vai "tổng tài" và Doãn Quốc Đam có cảnh tắm trên phim truyền hình chưa đẹp, Tô Dũng cho rằng, anh và đồng nghiệp luôn tôn trọng ý kiến có ý nghĩa xây dựng của khán giả.

"Denis Đặng là tân binh của phim truyền hình. Bạn ấy là một diễn viên tay ngang nên cần nhiều thời gian để cọ xát với nghề. Phản ứng của khán giả là những đánh giá chân thực nhất về nghề diễn. Khi nhận những ý kiến trái chiều, diễn viên mới thấy nghề khắc nghiệt thế nào để hoàn thiện, trưởng thành hơn", Tô Dũng bày tỏ.

Nam diễn viên chia sẻ về Doãn Quốc Đam: "Anh Đam là người có tư duy khác biệt, có nhiều vai diễn rất đời. Tôi cho rằng, anh ấy luôn muốn đưa cho khán giả những thước phim hay nhất.

Cảnh tắm của anh Đam không phải là cảnh kiểu nam thần mà chỉ là cảnh tắm bình thường, như gột rửa đi những sai lầm của nhân vật vừa trải qua. Tôi cho rằng, anh Đam cũng nghĩ như vậy nên diễn tự nhiên...".

Cảnh nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam đóng) đứng tắm dưới vòi sen gây tranh cãi vì bị cho là kéo dài và không cần thiết (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, Tô Dũng cũng nói rằng, khi nhận những ý kiến trái chiều, nghệ sĩ cũng nên xem mình diễn như vậy đã đẹp và ổn chưa. "Chúng ta làm phim vì khán giả, nếu người xem không hài lòng thì nên rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn trong tương lai”, nam diễn viên bộc bạch.