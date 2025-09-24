Doanh số liên tục bằng 0, Mazda6 sẽ ngừng bán tại Việt Nam?

Mới đây, giới truyền thông rộ tin Mazda6 sắp ngừng bán tại Việt Nam. Thaco chưa xác nhận thông tin này và Mazda6 vẫn xuất hiện trên danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.

Tuy nhiên, phía đại lý đã không còn nhận đơn mua xe từ khách hàng. Một tư vấn bán hàng tại Hà Nội cho biết, Mazda6 đã hết hàng từ tháng 4 nhưng phía nhà máy đến nay vẫn chưa có kế hoạch cung cấp thêm lô mới; đây là lý do doanh số của Mazda6 liên tục bằng 0 trong 4 tháng gần đây (5, 6, 7 và 8).

Giới chuyên gia nhận định, có thể Mazda6 đang trong quá trình âm thầm rút lui khỏi thị trường Việt Nam, tương tự mẫu bán tải BT-50 trước đây. Điều này được xem là phù hợp với cả thực tế và xu thế.

Mazda6 có thể sẽ bị ngừng bán tại Việt Nam (Ảnh: Đình Thành).

Năm 2024, sức tiêu thụ của Mazda6 chỉ xếp sau Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D, nhưng cũng chỉ đạt 612 chiếc. Con số có phần chưa tương xứng với một sản phẩm được đầu tư dây chuyền lắp ráp trong nước.

Sang năm 2025, lũy kế doanh số 4 tháng đầu năm của Mazda6 đạt 56 xe, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái, dù sở hữu giá bán cạnh tranh (769-899 triệu đồng). Mẫu xe này không còn thu hút người dùng, một phần do đã lâu không có bản nâng cấp lớn, một phần do khách Việt ngày càng chuộng xe gầm cao.

Toyota Camry là một cái tên đặc biệt tại phân khúc sedan hạng D. Dù có giá đắt nhất, sản phẩm này vẫn thu hút được những khách hàng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Do đó, việc tiếp tục duy trì lắp ráp và phân phối Mazda6 có thể không phải nước đi đem lại hiệu quả kinh tế cho Thaco, theo giới chuyên gia. Còn về xu thế, mẫu sedan hạng D này đã bị “khai tử” tại nhiều thị trường quốc tế, như Bắc Mỹ vào năm 2021, Anh vào năm 2023 và Nhật Bản vào năm 2024.

Sang năm 2025, Mazda6 bị loại khỏi danh mục sản phẩm của hãng tại Australia do không đáp ứng được các quy định mới về tính năng an toàn. Một số nguồn tin cho biết, Mazda6 có thể bị “khai tử” trên toàn cầu vào năm 2026, trong bối cảnh hãng xe Nhật đang lên kế hoạch tập trung vào xe điện và SUV.

Đó cũng là lý do đến nay, Mazda6 tại một số thị trường cũng không có phiên bản mới. Tại Trung Quốc, dòng sản phẩm này được thay thế bằng Mazda EZ-6.

Mazda EZ-6 được xem là phiên bản thuần điện của Mazda6. Không chỉ mở bán tại Trung Quốc, mẫu xe này dự kiến sẽ gia nhập thị trường châu Âu và Anh Quốc dưới tên gọi “Mazda 6e” (Ảnh: Mazda).

Thế hệ đầu tiên của Mazda6 lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2003 và được phân phối bởi liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC). Đến năm 2012, thế hệ thứ 3 của mẫu sedan này được giới thiệu với vị thế là sản phẩm hợp tác giữa hãng xe Nhật Bản và Thaco Auto.

Sau đó, Mazda6 còn có 2 lần nâng cấp vào năm 2017 và 2020. Đến năm 2024, xe được bổ sung thêm phiên bản và điều chỉnh một số trang bị.