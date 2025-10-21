Kêu gọi vận động tài trợ 1,2 tỷ đồng cho năm học, nhà trường nói gì?

Trường THPT Lê Quý Đôn hiện có khoảng 1.450 học sinh theo học với cơ sở vật chất hiện đại, nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Ngoài học phí cơ bản theo quy định (được miễn từ năm học này), học sinh theo học mô hình chất lượng cao đóng thêm 1.725.000 đồng/tháng, thu trong 9 tháng.

Tuy nhiên, theo thông báo công khai, năm học này, trường vận động số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho 2 hạng mục lớn là hỗ trợ hoạt động học tập của học sinh với mức dự kiến huy động hơn 1 tỷ đồng và hỗ trợ hoạt động phong trào, đoàn thể, văn thể mỹ, lễ hội, sự kiện của học sinh với mức gần 200 triệu đồng.

Một số phụ huynh và bạn đọc bày tỏ băn khoăn vì sao trường tiên tiến lại cần vận động thêm.

“Tôi băn khoăn rằng tại sao trường đã có khoản thu mô hình tiên tiến, hội nhập rồi mà vẫn vận động xã hội hoá thêm hơn 1 tỷ đồng", bạn đọc gửi phản ánh tới Dân trí.

Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà, TPHCM (Ảnh: Trường Trường).

Trả lời về vấn đề này, bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, xác nhận Sở GD&ĐT TPHCM ngày 17/9 đã phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ năm học 2025-2026 của trường với tổng mức hơn 1,2 tỷ đồng.

Lý giải về sự cần thiết của khoản vận động này, bà Tâm cho biết chính vì mô hình hoạt động chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập nên các chương trình học tập, hoạt động rèn luyện của học sinh diễn ra liên tục.

Khoản vận động được dự kiến sẽ dành cho các hoạt động nâng cao, nằm ngoài chi phí hoạt động cơ bản của trường, bao gồm: Chi khen thưởng cho học sinh (thay mặt cha mẹ học sinh khen thưởng động viên học sinh), hoạt động theo nhu cầu của 21 câu lạc bộ, các hoạt động hội trại, lễ hội, các hoạt động hỗ trợ học sinh tham gia các cuộc thi, lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12…

Về việc kế hoạch vận động tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng chỉ vỏn vẹn hai mục lớn, bà Tâm cho hay đây là mẫu công khai theo quy định của cơ quan quản lý, nên nhà trường thực hiện theo đúng khuôn mẫu đó.

Báo cáo về kế hoạch vận động tài trợ của Trường THPT Lê Quý Đôn (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Bà lý giải thêm rằng để đảm bảo sự minh bạch và thông tin chi tiết, lãnh đạo Trường THPT Lê Quý Đôn đã gửi bản kế hoạch cụ thể thông qua đường dẫn (link) đến toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh để họ phổ biến đầy đủ tới phụ huynh.

Lãnh đạo nhà trường cũng làm rõ về sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế huy động được. Bà Hiệu trưởng cho biết: "Kế hoạch là vậy chứ thực tế không huy động được hết. Trường vận động được bao nhiêu thì tổ chức bấy nhiêu và chia thành các giai đoạn chứ không làm một lúc, có báo cáo công khai và được giám sát chặt chẽ".

Minh chứng cho điều này, bà cho hay trong năm học 2024, kế hoạch huy động xã hội hoá được đề ra là 1,4 tỷ đồng tiền mặt, nhưng thực tế nhà trường chỉ nhận về được hơn 760 triệu đồng.

Bà Tâm cũng khẳng định nhiều năm nay, trường không thu quỹ phụ huynh học sinh, chỉ vận động công trình tài trợ với sự phê duyệt của Sở GD&ĐT TPHCM để đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc.

Một hoạt động câu lạc bộ của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Báo cáo công khai về sử dụng các khoản tài trợ năm học 2024-2025 của trường cho thấy, tổng dự toán kinh phí được phê duyệt là 1,959 tỷ đồng, gồm 2 công trình.

Công trình 1 là cải tạo khu tự học, trường tiếp nhận bằng hiện vật trị giá 550 triệu đồng. Với công trình 2, mức vận động đề ra ban đầu là 1,4 tỷ đồng nhằm phục vụ cho hỗ trợ hoạt động giáo dục, tuy nhiên, nhà trường vận động được 55% kế hoạch (gần 765 triệu đồng tiền mặt).

Với khoản tiền mặt gần 765 triệu đồng này, trường đã chi hết gần 762 triệu đồng cho các hoạt động như: chi quà tặng cho học sinh có thành tích tốt (gần 350 triệu đồng), chi hoạt động hỗ trợ các câu lạc bộ (hơn 125 triệu đồng), và hơn 280 triệu đồng cho các hoạt động hỗ trợ khác như hội trại, lễ hội, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường.

Bà Tâm khẳng định việc vận động công trình tài trợ nhà trường phải thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, mọi khoản vận động phải được thực hiện trên cơ sở đồng thuận, không ép buộc và chỉ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ngoài kinh phí chi thường xuyên của Nhà nước.

“Việc công khai mục đích, đối tượng thụ hưởng và báo cáo chi tiết việc sử dụng nguồn lực không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là cam kết của trường THPT Lê Quý Đôn”, bà Bùi Minh Tâm khẳng định.