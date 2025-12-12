Nữ vệ sĩ “xinh nhất Trung Quốc” gây sốt

Nữ vệ sĩ Yan Yuexia làm nhiệm vụ bảo vệ Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng (Ảnh: Standard).

Theo South China Morning Post, Yan Yuexia, nữ vệ sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng ở nước này những ngày qua.

Cô được cư dân mạng gọi là “nữ vệ sĩ xinh đẹp nhất”, dù vẻ ngoài chỉ là một trong nhiều điểm mạnh của cô. Một số ý kiến cho rằng Yan có nhiều nét giống nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Khi bà Brigitte Macron tham dự các sự kiện công khai ở Bắc Kinh và Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc, Yan được nhìn thấy luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh để phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào.

Yan lần đầu thu hút sự chú ý trên mạng khi bảo vệ bà Asma al-Assad, vợ của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9/2023. Cư dân mạng bị thu hút bởi phong thái lạnh lùng, tập trung cao độ của Yan khi làm nhiệm vụ.

Khi Asma al-Assad giao lưu với sinh viên và phóng viên tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Yan luôn đứng sát bên, dùng tay để che chắn khi có bất kỳ ai cố đến gần vị khách VIP.

Tháng 2 vừa qua, Yan được điều đến bảo vệ bà Paetongtarn Shinawatra, khi đó là Thủ tướng Thái Lan, trong chuyến thăm Trung Quốc.

Khi bà Paetongtarn xem một trận khúc côn cầu trên băng ở Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc, ống kính báo chí ghi lại hình ảnh Yan ngồi gần bà với phong thái chuyên nghiệp.

Kết thúc chuyến thăm, nhà lãnh đạo Thái Lan có cuộc trò chuyện ngắn với Yan và cảm ơn cô. Bà Paetongtarn cũng chia sẻ một video trên mạng xã hội bày tỏ lòng biết ơn đối với sự “quan tâm và bảo vệ chu đáo” của Yan, nói rằng bà hy vọng sẽ gặp lại cô trong các sự kiện tương lai.

Do tính chất công việc, rất ít thông tin cá nhân của Yan được công bố.

Cô được cho là sinh ra tại Lạc Dương, một thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Hiện chưa rõ Yan bao nhiêu tuổi.

Yan bắt đầu học võ từ năm lên 6 và được cha mẹ gửi đến Thiếu Lâm Tự để huấn luyện kungfu chuyên nghiệp.

Năm 2015, cô được tuyển vào lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ thuộc Cục Cảnh vệ Trung ương, trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Công việc của cô bao gồm bảo vệ cả lãnh đạo Trung Quốc và nguyên thủ nước ngoài trong các chuyến thăm Trung Quốc.

Yan chưa từng tham gia phỏng vấn truyền thông. Câu chuyện của Yan đã tạo nên làn sóng ngưỡng mộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

“Cô ấy là một bông hồng có gai”, một cư dân mạng bình luận. “Cô ấy còn mạnh mẽ hơn mọi nữ đặc vụ trong phim”, một người khác khen ngợi.