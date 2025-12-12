Sau 25 năm hoạt động, Đại học RMIT cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare đã đến thăm các cơ sở của Đại học RMIT Việt Nam tại TPHCM và Hà Nội vào ngày 10 và 11/12, với sự đón tiếp của Giáo sư Alec Cameron, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT và Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam.

Chuyến thăm là cơ hội để bộ trưởng tham quan hai cơ sở và giao lưu với cán bộ giảng viên và sinh viên trường, cũng như tận mắt chứng kiến ​​sự phát triển trong hợp tác giữa hai ngành giáo dục Australia và Việt Nam.

Ông Jason Clare (hàng ngồi, thứ 8 từ trái sang), Bộ trưởng Giáo dục Australia, thăm cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT và gặp gỡ cán bộ giảng viên và sinh viên trường.

Bộ trưởng Clare đã xem kế hoạch xây dựng cơ sở mới của RMIT tại Hà Nội. Nếu được Chính phủ phê duyệt, cơ sở mới này sẽ cho phép RMIT mở rộng hoạt động đào tạo và cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho nhiều sinh viên hơn nữa tại Việt Nam.

Khoản đầu tư này thuộc quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc của RMIT dành cho Việt Nam, được công bố lần đầu trong chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào năm 2023.

“Đại học RMIT là đơn vị hàng đầu về giáo dục xuyên quốc gia và quốc tế. Trường vừa đại diện cho những tinh hoa của Australia, vừa tạo ra tác động tích cực ở nước ngoài. Thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến sự phát triển của RMIT ở Việt Nam trong 25 năm qua và cam kết đầu tư dài hạn của trường”, Bộ trưởng Jason Clare nói.

Bộ trưởng Jason Clare phát biểu tại cơ sở Hà Nội của Đại học RMIT.

Với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 nhân viên và gần 25.500 cựu sinh viên đang làm việc tại những tổ chức và cộng đồng kỹ thuật số uy tín trên thế giới, với đóng góp sâu rộng vào sự chuyển mình của Việt Nam và toàn khu vực, RMIT là đại học nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với các cơ sở tại TPHCM và Hà Nội, cùng một trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng.

Trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, RMIT Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1.900 suất học bổng với tổng trị giá hơn 613 tỷ đồng và đầu tư mạnh mẽ vào năng lực nghiên cứu tại địa phương.

Giáo sư Alec Cameron, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Giám đốc Đại học RMIT, nhận định: “Với bề dày lịch sử giáo dục xuyên quốc gia, RMIT mang đến nền giáo dục Australia chất lượng cao trên khắp Đông Nam Á và hơn thế nữa trong nhiều thập kỷ qua.

Chúng tôi tự hào đóng góp vào các ưu tiên kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời thúc đẩy thương mại và đối thoại trên toàn khu vực”.

Từ trái qua phải: Giáo sư Scott Thompson-Whiteside - Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam; ông Jason Clare - Bộ trưởng Giáo dục Australia; bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam; Giáo sư Alec Cameron - Phó chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Đại học RMIT - gặp gỡ trong chuyến thăm vừa qua.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới của chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. RMIT đặt mục tiêu hỗ trợ các ưu tiên quốc gia thông qua chương trình học tiên tiến, nghiên cứu mang tính ứng dụng và quan hệ hợp tác thiết thực.

Từ tập huấn về AI cho giáo viên phổ thông trên toàn quốc, đến các dự án phát triển bền vững và học tập gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp, RMIT đang góp phần định hình lực lượng lao động tương lai cho Việt Nam.

“RMIT Việt Nam có những đóng góp đáng kể trong 25 năm qua, và giờ đây chúng tôi tái khẳng định cam kết của nhà trường cho 25 năm tới. Chúng tôi mong muốn phát triển nguồn nhân tài tương lai để hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam là trở thành nước phát triển toàn diện vào năm 2045.

Một nền kinh tế hiện đại, số hóa và bền vững đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nhân tài, và chúng tôi cam kết hỗ trợ trên hành trình này”, Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nói.