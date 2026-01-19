Người dân không cần gặp cán bộ, giảm đi lại, chờ đợi mà việc vẫn thông

100% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến

Mới đây, chị Hà Thị Phượng (SN 1999, trú tại Hà Nội) được người thân ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký hộ kinh doanh tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thay vì trực tiếp đến cơ quan hành chính, chị Phượng truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia, lựa chọn thủ tục phù hợp, tải hồ sơ số hóa và thực hiện thanh toán phí trực tuyến theo quy định.

Chỉ sau một ngày, chị Phượng đã nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, sớm trước thời hạn. Đánh giá về quá trình thực hiện, chị cho biết dịch vụ công trực tuyến giúp giảm đáng kể giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và mang lại sự thuận tiện cho người dân.

"Tôi rất hài lòng với chất lượng phục vụ của dịch vụ công trực tuyến hiện nay", chị Phượng chia sẻ.

Chất lượng phục vụ của dịch vụ công trực tuyến khiến nhiều người dân, doanh nghiệp hài lòng (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Sen, cho biết việc nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Hải, phường Thành Sen đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền phường Thành Sen đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 57-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính trên địa bàn phường được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích, triển khai đồng bộ.

Trung tâm phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Bên cạnh đó, phường Thành Sen đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Tiêu biểu như mô hình "Ngày thứ sáu không hẹn", chiến dịch "Bình dân học vụ số" nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân; đợt cao điểm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và mô hình "Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu động".

Cải cách hành chính ở cơ sở

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, phường Thành Sen đã từng bước trở thành điểm sáng trong chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Các mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả cải cách hành chính mà còn làm tăng rõ rệt mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết của Đảng.

Đáng chú ý, mô hình "Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu động" đã phát huy hiệu quả rõ nét, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Thông qua các buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại tổ dân phố, khu dân cư, người dân từng bước hiểu rõ lợi ích, nắm vững cách thức sử dụng, chủ động thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Cán bộ phường Thành Sen trực tiếp xuống tổ dân phố, khu dân cư hướng dẫn người dân cách thức sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường số (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nhờ đó, thói quen nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết và thanh toán không dùng tiền mặt dần được hình thành trong cộng đồng dân cư.

"Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng lên rõ rệt, thời gian đi lại, chờ đợi của người dân được rút ngắn. Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và tăng cường sự hài lòng của người dân trên địa bàn", ông Nguyễn Thanh Hải nói.

Theo thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Sen đã tiếp nhận 16.667 hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,77%.

Bên cạnh việc duy trì các chỉ số ở mức cao, đơn vị còn chủ động triển khai nhiều sáng kiến, kinh nghiệm thiết thực nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thành Sen (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2025, phường Thành Sen được xếp hạng nhất về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong khối xã, phường của tỉnh Hà Tĩnh với số điểm 97,74.

Đây là địa phương đạt điểm cao nhất và dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số này, phản ánh rõ hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ kể từ khi phường Thành Sen đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Thành Sen là đơn vị hành chính trung tâm, trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính gồm 8 phường cũ như Bắc Hà, Nam Hà, Trần Phú, Thạch Hưng, Thạch Quý, Tân Giang, Hà Huy Tập, Văn Yên và một phần diện tích, dân số phường Đại Nài. Phường có tổng diện tích 28,23km2, dân số hơn 90.900 người, được tổ chức thành 80 tổ dân phố.

Được hình thành từ khu vực lõi của thành phố Hà Tĩnh trước đây, phường Thành Sen vừa kế thừa bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất hơn 100 năm tuổi, vừa mang trọng trách tiên phong trong công cuộc xây dựng chính quyền số, đô thị văn minh, hiện đại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc đề ra.